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中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，引發國人高度關注。衛福部長石崇良今（9）日宣布，中聯4至6月生產之其他油脂及其製成產品，在明日中午12時完成預防性下架，各地方政府依規完成查核及回報作業。石崇良說，在6月30日所接獲超標的通報，後來也確定這一批問題的油超標，是在4月份製造。前天晚間再度接受到另一通報是由泰山所通報的油品，追溯到中聯製造日期，是在5月份。換言之中聯的製造油品裡面，4月跟5月都分別出現有不合規的產品。內部呈現的自主檢驗結果，跟衛福部下游所檢驗的結果之間有不一致的現象。石崇良表示，為了保障國人最高食安要求，沒有妥協的餘地，在這考量之下，今天要宣布有關這兩批的問題油品，需要全面下架。中聯4至6月生產之其他油脂及其製成之產品將於明日中午12 時前完成預防性下架，各地方政府依規完成查核及回報作業。