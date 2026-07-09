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▲曹興誠替沈伯洋助選。（圖／記者陳佩君攝，2026.07.09）

聯電創辦人曹興誠今（9）日出席聲援印太戰略智庫執行長矢板明夫記者會，在致詞時助選同台的民進黨台北市長參選人沈伯洋，這也是沈伯洋宣布參選後兩人首度同台。曹興誠透露，若要替沈伯洋助選，一定會講統獨議題，但民進黨內部卻說不要碰，「我就不講」；他也批評，支持台北市長蔣萬安，就等於把台北市門戶大開，將來生活就不安全，「大家支持沈伯洋」。信民協會上午在台大校友會館舉行「矢板明夫遭襲事件：譴責跨境暴行記者會」聲援，除了表達嚴正的譴責與抗議，並向矢板明夫致上誠摯慰問與堅定支持，同時也呼籲國際社會和國人正視此事，包含矢板明夫、曹興誠、沈伯洋、律師黃帝穎等人出席。曹興誠表示，去年11月他發了兩、三則臉書，建議民進黨主席賴清德立刻徵召沈伯洋出戰台北市市長，後來隔了半年，5月才徵召，他後來沒有在公開場合替沈助選，因為他認為，台灣最重要的議題就是統獨議題，「統獨議題是生死存亡的問題，國家沒有了，市政怎麼樣都沒有，國家被爬蟲統治，你再怎麼樣規劃市政，也規劃不出來、沒有好日子好去」。曹興誠說，若要替沈伯洋助選，一定會講統獨、國家存亡議題，可是民進黨內部覺得說市長是地方選舉，講市政就好，不要去碰統獨，「那算了，我就不講」，但這件事，是關於民防問題，而台北市長是台北市民防指揮官，所以今天在此聲援矢板明夫時，台北市民要知道，「將來在中共逐漸暴力滲透、用流氓手段打擊之下，誰才能夠保護我們的自由、安全？沈伯洋才能保證我們將來的人身安全和自由」，蔣萬安居然連中共想消滅台灣這事實，都不敢承認。曹興誠說，市長是民防的指揮官，保障國家、保障自由，不是只有靠國軍，民防也非常重要，沈伯洋創立黑熊學院，就是加強民防，「今天我們要支持沈伯洋，我認為一個很重要的理由，沈是我們首善之都的保護者」，支持蔣萬安，就等於把台北市門戶大開，將來生活就不安全，「大家支持沈伯洋」。沈伯洋致詞時也譴責中國對台灣發動的法律戰，他說，自2024年以來，中國威脅行為變本加厲，從海巡執法事件起，中國便藉由特定事件擴張法律管轄權。他強調，矢板明夫被攻擊後，國台辦隨即將其定性為「義憤」，這種手法與過去制裁海巡人員、國軍如出一轍，讓台灣第一線執法人員感受到壓力，因此政府應劃清紅線，並建立完善的機制保護第一線執法人員。沈伯洋進一步分析，中國的跨境鎮壓已是常態，無論是對維吾爾族、香港人或台灣人，皆企圖以恐懼消滅異議，特別是今年7月1日起實施的相關法令，其執法範圍變更寬，只要主張不當中國人或為受壓迫者發聲，皆可能被納入執法範圍，這非常可怕。沈伯洋也批評，立法院上週五針對矢板先生遭襲案提出譴責案，國民黨與民眾黨竟在程序上直接封殺，連討論的機會都不給，「真的是丟臉」；他回憶過去被中國通緝時，在野黨最後寫了一個譴責陸委會版本，「我覺得很丟臉」。沈伯洋表示，儘管目前執政黨在國會不佔多數，但他身為國會成員，絕對會持續站在第一線發聲。他強調，對抗集權擴張、保護國家市民是跨越政黨的應有態度，應不分政黨。