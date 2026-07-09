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鄭英耀忙輔選挨轟 葉元之酸：萬事不如輔選大？

現今教育現場問題頻傳，教師權益、致癌油流向、學生出缺席管理及颱風防災等議題備受關注。國民黨團今（9）日召開記者會，批評教育部長鄭英耀未在教育部坐鎮，反而忙於替民進黨縣市長候選人輔選，要求鄭英耀回歸本職、解決教育現場問題，並預告下周將安排相關議程，要求鄭英耀向全國家長、教師及學生交代。國民黨團書記長林沛祥提出三項呼籲，第一，教育委員會應儘速安排食安專案報告與完整質詢，要求教育部全面說明校園營養午餐清查、風險評估及後續健康追蹤措施；第二，立即召開校事會議制度檢討專案，邀請教師、家長、校長及學者共同參與，提出具體改革方案；第三，教育委員會應回歸監督本務，在重大教育危機期間，優先處理人民最關心的教育議題。林沛祥質疑，現任教育委員會召委伍麗華安排整整一周院外考察，但目前全台最關心的是食安風暴，孩子每天在學校吃的營養午餐有沒有受到問題油品影響？各級學校是否完成清查？教育部有沒有建立完整追蹤機制？林沛祥也指出，近年第一線教師不斷反映，校事會議制度讓校園充滿不信任，老師擔心遭惡意申訴，師生關係愈來愈緊張，甚至不少教師選擇提前退休、離開教育現場，但教育委員會在最應發揮監督功能時，卻整周安排院外考察。他批評，學生擔心吃到問題油，教育委員會卻忙著考察；校事會議爭議尚未檢討，外縣市行程卻排得滿滿。教育委員會不是旅行團，更不是活動中心，而是立法院監督教育政策最重要的平台，「真正該考察的不是風景，真正該面對的是問題，教育不能等，孩子更等不起。」國民黨團副書記長葉元之表示，上周爆發致癌油風暴，鄭英耀仍前往新竹市替民進黨市長候選人站台，首先，教育應該保持中立，教育部日前才發函要求教師行政中立，結果卻是「老師要中立，部長可以不中立」。葉元之指出，大學入學分科測驗因颱風被迫延期，各校為校園復原、大考人員重聘等問題忙得人仰馬翻，鄭英耀卻無視颱風影響，仍忙著輔選。此外，問題油品是否影響校園，也需要教育部統整、決策，難道「萬事不如輔選大」？呼籲鄭英耀「回來吧」，教育各方面問題都等著部長做決定，不要不務正業，把選舉當作第一要務。教育及文化委員會召委羅廷瑋則質疑，本周由民進黨召委主導議程，卻未安排校事會議相關辦法審查，也未針對致癌油事件安排專案報告，反而「考察再考察」，難道民進黨召委要當「考察大魔王」？羅廷瑋預告，下周教文委員會將給鄭英耀「四大考題」，包括審查校事會議辦法、檢討學生出缺席管理規範、清查致癌油對校園影響，以及說明颱風後學校復原狀況與災後協助SOP。他強調，「已經打開課本劃好重點，請教育部好好準備回答。」