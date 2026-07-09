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▲蘋果日前調漲iPad、Mac售價後，官網認證整修品價格相對有感，MacBook Neo最低不到2萬元就能入手。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果官網整修品補貨MacBook Neo最低19600元

整修品也有原廠保固 但庫存通常不固定

巴威颱風逐步接近，民眾開始採買防颱用品，網購、蘋果官網低調出現不少超甜的價格，像是蘋果日前才調漲iPad、Mac等產品售價，讓不少果粉喊貴從酷澎頁面可見，Apple 2025 AirPods Pro 3白色款原價為7490元，優惠後折扣價為5922元，等於比原價少了1568元，折扣相當有感。不過要注意的是，電商優惠價格會隨會員資格，或是庫存有即時變動。MacBook Neo日前蘋果調價，256GB新機售價來到22,900元、512GB新機售價為25,900元，颱風要來之前，蘋果官網悄悄補貨認證整修品，價格幾乎回到漲價前水準。蘋果整修品頁面目前可見，MacBook Neo A18 Pro晶片整修品中，256GB機型售價19600元，提供青橘黃色、胭粉色；含Touch ID的512GB機型售價22,000元，則有銀色、青橘黃色、靛青色、胭粉色可選。若與現行新機售價相比，256GB整修品便宜3300元，512GB機型更可省下3900元。蘋果認證整修品同樣由官方販售，並經過完整功能測試，也享有一年保固，蘋果官網說明，認證整修產品包含一年保固、完整功能測試，最高可享85折優惠。不過，整修品最大變數就是庫存，熱門顏色與規格通常很快售完，且補貨時間不固定。若近期正好想入手MacBook Neo，這批整修品價格確實比漲價後的新機更有吸引力。