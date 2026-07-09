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▲朴正淑退出演藝圈20多年近況曝光，透露目前在「首爾市女性家族財團」擔任代表理事。（圖／翻攝自YouTube@Qinterview_q）

韓劇《大長今》是許多人心目中的經典，女主角李英愛更是2003年主演該劇後，直接長紅20多年，至今都是一線明星。但在劇中飾演中殿娘娘「文定王后」的56歲女星朴正淑，卻在爆紅後就退出演藝圈。而時隔20幾年她的近況曝光，頂著滿頭白髮登上YouTube頻道《趙恩珠的Q》，透露自己目前擔任首爾市府旗下公共機構的「首爾市女性家族財團」代表理事，超狂履歷驚呆大批粉絲。朴正淑在2003年9月～2004年3月播出的經典韓劇《大長今》中，飾演極具政治手腕，又常常出手庇護長今（李英愛 飾）的中殿娘娘「文定王后」，她也因溫柔婉約的美貌隨著劇集一起爆紅。但爆紅的她，並沒有眷戀於鎂光燈，而是直接退出演藝圈，選擇出國進修，並轉戰政界，而《大長今》也因此成為她的出道作，也是引退作。而時隔20多年，朴正淑近日登上YouTube頻道《趙恩珠的Q》，滿頭白髮配上一身白色套裝的模樣，展現不同於《大長今》形象的幹練女強人樣貌。她也在節目中透露了近況，表示自己目前在「首爾市女性家族財團」擔任代表理事的職位，負責統籌首爾市女性家庭的政策。對於大家最好奇的退圈原因，朴正淑透露自己在1993年出道的首個工作，是擔任「大田EXPO宣傳大使」，當時為了向全世界宣傳韓國，自己都是穿著韓服到處跑。後來透過《大長今》紅遍全球後，她在休息時到國外進修，發現很多人都認出她來，就連教授們都常常找她吃飯，想多了解韓國文化，朴正淑也因此發現很多人都對韓國文化有誤解。這讓朴正淑開始深入了解韓流發展，認為「韓流不僅是輸出文化內容，而是可以讓我們國家被全世界知道的公共政策、與外交方法之一。」因此她逐漸轉戰這個方向，先後擔任過國際組織代表、大學教授等，努力宣傳韓國文化，不眷戀鎂光燈的華麗轉身，讓大家都非常佩服。