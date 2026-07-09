巴威颱風即將來襲！民眾陸續開始防颱準備，其中方便料理、耐保存的冷凍水餃成為熱門囤貨品項。愛買量販公布「冷凍水餃品牌熱銷榜」，冠軍意外爆冷門，自有品牌拿下，而萬家福全新自有品牌水餃也熱銷，換算一顆水餃最低不用1元，便宜到哭，可見CP值成為民眾挑選的重要決策之一。
萬家福「水餃64顆只要59元」 一顆水餃不到1元
家樂福改名叫萬家福後，自有品牌UNIDESIGN登場，其中冷凍高麗菜水餃、冷凍韭菜水餃每包皆為910公克，售價59元，包裝標示約有64顆，換算下來平均每顆只要約0.92元，相當於一顆水餃不到1元，價格十分親民。雖然水餃個頭較小，但一餐吃20顆也不用19元，對於想省荷包的民眾來說，是相當划算的選擇。
愛買熱銷榜出爐 自有品牌包辦前3名、及第才排第4
TOP1：最划算日式高麗菜熟水餃，55顆（935g）售價65元
TOP2：最划算日式韭菜熟水餃，55顆（935g）售價65元
TOP3：最划算手工豬肉大水餃，900g，售價89元
TOP4：及第水餃 豬肉，45顆（950g）售價170元
TOP5：及第水餃 韭菜，45顆（950g）售價170元
TOP6：義美手工水餃 豬肉高麗菜，1050g／包，售價148元
TOP7：義美手工水餃 豬肉高麗菜，810g／包，售價139元
TOP8：東門興記高麗菜豬肉水餃，售價240元
TOP9：：及第水餃 瓜仔雞肉，45顆（950g）售價170元
TOP10：冰冰好料理 高麗菜豬肉熟水餃，935g／包，售價178元
水餃品牌誰最強？網友推薦掀論戰
至於哪一款最好吃，網路上則掀起一波討論。若重視CP值，不少人認為量販自有品牌兼顧美味與價格，是萬能型選手，是日常囤貨首選；若以口味為優先，及第、灣仔碼頭、義美及東門興記也都有不少死忠支持者。
網友表示，「及第的瓜仔雞肉水餃我覺得很好吃」、「東門興記唯一選擇」、「及第要吃袋子裡有塑膠盒的，一整袋的不太好吃」、「灣仔碼頭「韭黃鮮蝦」No.1」、「灣仔碼頭韭黃鮮蝦」、「我們都吃萬家福水餃，還有及第」。
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家樂福改名叫萬家福後，自有品牌UNIDESIGN登場，其中冷凍高麗菜水餃、冷凍韭菜水餃每包皆為910公克，售價59元，包裝標示約有64顆，換算下來平均每顆只要約0.92元，相當於一顆水餃不到1元，價格十分親民。雖然水餃個頭較小，但一餐吃20顆也不用19元，對於想省荷包的民眾來說，是相當划算的選擇。
TOP1：最划算日式高麗菜熟水餃，55顆（935g）售價65元
TOP2：最划算日式韭菜熟水餃，55顆（935g）售價65元
TOP3：最划算手工豬肉大水餃，900g，售價89元
TOP4：及第水餃 豬肉，45顆（950g）售價170元
TOP5：及第水餃 韭菜，45顆（950g）售價170元
TOP6：義美手工水餃 豬肉高麗菜，1050g／包，售價148元
TOP7：義美手工水餃 豬肉高麗菜，810g／包，售價139元
TOP8：東門興記高麗菜豬肉水餃，售價240元
TOP9：：及第水餃 瓜仔雞肉，45顆（950g）售價170元
TOP10：冰冰好料理 高麗菜豬肉熟水餃，935g／包，售價178元
至於哪一款最好吃，網路上則掀起一波討論。若重視CP值，不少人認為量販自有品牌兼顧美味與價格，是萬能型選手，是日常囤貨首選；若以口味為優先，及第、灣仔碼頭、義美及東門興記也都有不少死忠支持者。
網友表示，「及第的瓜仔雞肉水餃我覺得很好吃」、「東門興記唯一選擇」、「及第要吃袋子裡有塑膠盒的，一整袋的不太好吃」、「灣仔碼頭「韭黃鮮蝦」No.1」、「灣仔碼頭韭黃鮮蝦」、「我們都吃萬家福水餃，還有及第」。