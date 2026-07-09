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▲萬家福自有品牌UNIDESIGN冷凍水餃進駐冷凍櫃，高麗菜、韭菜口味每包59元，內有64顆，換算單顆不到1元。（圖／記者周淑萍攝）

▲冷凍水餃銷量冠軍「最划算 高麗菜日式熟水餃」平均單顆約1元多。（圖／愛買量販提供）

▲只考慮美味、省錢非首要考量，及第、灣仔碼頭、義美、東門興記都各有狂熱粉絲。（圖／記者徐銘穗攝）

巴威颱風即將來襲！民眾陸續開始防颱準備，其中方便料理、耐保存的冷凍水餃成為熱門囤貨品項。愛買量販公布「冷凍水餃品牌熱銷榜」，冠軍意外爆冷門，自有品牌拿下，而萬家福全新自有品牌水餃也熱銷，換算一顆水餃最低不用1元，便宜到哭，可見CP值成為民眾挑選的重要決策之一。家樂福改名叫萬家福後，自有品牌UNIDESIGN登場，其中冷凍高麗菜水餃、冷凍韭菜水餃每包皆為910公克，售價59元，包裝標示約有64顆，換算下來平均每顆只要約0.92元，相當於一顆水餃不到1元，價格十分親民。雖然水餃個頭較小，但一餐吃20顆也不用19元，對於想省荷包的民眾來說，是相當划算的選擇。TOP1：最划算日式高麗菜熟水餃，55顆（935g）售價65元TOP2：最划算日式韭菜熟水餃，55顆（935g）售價65元TOP3：最划算手工豬肉大水餃，900g，售價89元TOP4：及第水餃 豬肉，45顆（950g）售價170元TOP5：及第水餃 韭菜，45顆（950g）售價170元TOP6：義美手工水餃 豬肉高麗菜，1050g／包，售價148元TOP7：義美手工水餃 豬肉高麗菜，810g／包，售價139元TOP8：東門興記高麗菜豬肉水餃，售價240元TOP9：：及第水餃 瓜仔雞肉，45顆（950g）售價170元TOP10：冰冰好料理 高麗菜豬肉熟水餃，935g／包，售價178元至於哪一款最好吃，網路上則掀起一波討論。若重視CP值，不少人認為量販自有品牌兼顧美味與價格，是萬能型選手，是日常囤貨首選；若以口味為優先，及第、灣仔碼頭、義美及東門興記也都有不少死忠支持者。網友表示，「及第的瓜仔雞肉水餃我覺得很好吃」、「東門興記唯一選擇」、「及第要吃袋子裡有塑膠盒的，一整袋的不太好吃」、「灣仔碼頭「韭黃鮮蝦」No.1」、「灣仔碼頭韭黃鮮蝦」、「我們都吃萬家福水餃，還有及第」。