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瘋掉！2026點點心Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名來了

去年人魚漢頓、大耳狗一戰成名！爆紅業績成長

▲「點點心X三麗鷗 盲抽豬仔包」實拍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲緯豆集團「點點心」聯名三麗鷗明星，是2025爆紅美食。（圖／點點心台灣dimdimsum.tw提供）

喜歡三麗鷗的大人、小孩又要瘋掉了！去年緯豆集團旗下港點「點點心」，首創豬仔包盲盒，把可以吃的人魚漢頓、大耳狗喜拿藏在裡面，爆紅掀起粉絲朝聖打卡。2026年竟然重磅推出Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝三位大明星與他們的好朋友夥伴，「萌友來點心」除了有限定療癒餐點、超萌聯名周邊商品即將曝光。這個暑假，家長快為兒女搶訂位，肯定又要暴動了。延續去年豬仔包盲盒的熱潮，繼人魚漢頓、大耳狗喜拿，點點心再度重磅聯名三麗鷗，今年不只一次端出三位大明星，還連他們的好朋友夥伴都帶上了。2026點點心「萌友來點心」，將推出，這也太懂鐵粉的心了！點點心表示，三麗鷗聯名最快將於7月13日起開賣。粉專上已經掀起大家幫本命讚聲的討論「讚啦」、「終於有酷企鵝」、「哇 期待小孩會愛死」，還有遺珠粉絲敲碗「怎麼沒有帕恰狗」。2025年緯豆集團旗下港點「點點心」，攜手日本三麗鷗，大膽首創美食盲盒，將自家「豬仔」打造成可食用的盲盒包外盒，裡頭藏著超萌造型的「大耳狗喜拿香草卡士達包」或「人魚漢頓焦糖牛奶包」。採隨機出餐形式，等端上桌打開豬仔，才會知道獲得哪一位三麗鷗大明星。充滿驚喜與療癒的用餐儀式感，一炮而紅！掀起超多粉絲朝聖打卡，為了抽到喜歡的角色，還會多點幾份來吃，讓各家門市餐廳一位難求。緯豆集團表示，聯名期間約2個半月，成功帶動業績成長1～2成，並拉高客單價10％，尤其動起親子客群的增加。還一舉拿下三麗鷗「年度最佳授權商」的肯定。