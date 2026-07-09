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金州勇士今夏原本在自由市場積極尋求詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）以及「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）3大球星加盟，希望在柯瑞（Stephen Curry）生涯後期再次打造爭冠陣容，但如今補強計畫接連碰壁。除了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的加盟機率低外，原先被視為備案的鵜鶘前鋒的莫菲（Trey Murphy III）交易案，也傳出因為太高價大卡關，勇士恐面臨今夏最艱難的無人可補局面。隨著爭奪詹姆斯的希望越來越渺茫，勇士先前將目標轉向了鵜鶘隊的26歲年輕神射側翼墨菲。墨菲在自由市場引起包括波士頓塞爾提克、布魯克林籃網和洛杉磯快艇的瘋狂追逐，然而鵜鶘隊總管卻將他當成「非賣品」對其他球隊獅子大開口。根據NBA資深內部人士費雪（Jake Fischer）透露：「目前為止，我相信鵜鶘隊根本想留下墨菲。整個休賽季關於他的交易傳聞都被誇大了，鵜鶘只是在選秀會期間放風聲讓大家以為他可以被交易，但全聯盟根本沒有人出得起鵜鶘開出的瘋狂價格。」據悉，鵜鶘最初的開價高達「4個未來首輪選秀籤＋1名實力優質的新星」。儘管上週鵜鶘稍稍讓步，將籌碼降至3個首輪籤，但這對勇士而言依舊是無法承受交易。因為這意味著勇士必須透支到2030年代、也就是柯瑞可能已經退休後的未來資產。勇士高層清醒地意識到，墨菲雖然優秀，但絕對不值得球隊壓上整個未來。這筆交易的卡關，幾乎宣告勇士今年休賽季全面潰敗。回顧休賽季初期，勇士管理層曾列出一份準備一網打盡的「大魚清單」，包括詹姆斯、雷納德（Kawhi Leonard）以及「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。然而現實卻很骨感。雷納德和字母哥在早些時候已被分別交易至多倫多暴龍與邁阿密熱火，如今詹姆斯又對灣區興致缺缺，連備胎墨菲都成了看得到吃不到的奢望。截至目前，勇士在自由市場和交易市場上的新援進帳「近乎為零」。目前勇士陣容中最令人興奮的新面孔，竟然只剩下23歲的菜鳥新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。雖然球團成功續簽了禁區老將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford），保留了去年的核心輪廓，但在西區各隊瘋狂軍備競賽的環境下，「原地踏步」就等於慢性自殺。若無法在最後關頭攔截詹姆斯，這支昔日王朝球隊新賽季恐將陷入無棋可走的絕望深淵。