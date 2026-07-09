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不是近年新作！第13話特別篇整集都在台灣

▲主角們首次接觸台灣 YouBike，對附有前置物籃的設計留下深刻印象。（圖／翻攝自木棉花 YouTube）

YouBike不是彩蛋 悠遊卡借車流程完整重現

▲動畫還原 YouBike 1.0 借車流程，角色使用悠遊卡感應解鎖公共自行車，細節相當寫實。（圖／翻攝自木棉花 YouTube）

台北101、西門町、夜市都入鏡 動畫版台灣旅遊指南

▲《南鎌倉高校女子自行車社》特別篇以台灣為故事舞台，主角一行人走訪北台灣多處知名景點，展開自行車旅行。（圖／翻攝自木棉花 YouTube）

▲主角群騎著自行車走訪日月潭，欣賞台灣自然景觀，呈現日本旅客來台單車旅行的體驗。（圖／翻攝自木棉花 YouTube）

日本動畫竟然把台灣 YouBike 畫進去了！近日在社群平台掀起熱議的日本動畫《南鎌倉高校女子自行車社》第13話特別篇畫面，主角一行人來到台灣旅遊，不只在台北租借 YouBike，還完整還原悠遊卡感應、借車柱取車等流程，讓不少台灣網友驚呼「這也太寫實」。事實上，這部作品早在2017年推出，距今已近9年，如今因木棉花重新上架，再度被翻出來討論，同時意外成為一份紀錄當年台北街景的動畫版紀錄。《南鎌倉高校女子自行車社》改編自松本規之同名漫畫，故事以高中女生加入自行車社、展開單車生活為主軸。近日引發討論的台灣畫面，出自動畫第13話特別篇〈台灣，我們來了！〉，劇情描述主角群來到台灣旅行，展開一趟以自行車為核心的台北觀光行程。《NOWNEWS》記者實際觀看第13話後發現，這一集並非把台灣當作背景帶過，反而整集都以「日本人第一次來台灣自由行」的視角推進。從抵達台灣、移動交通、研究租車方式，到騎著自行車穿梭城市、吃小吃、逛夜市、體驗鳥卦等等，讓人看完都想再好好玩一次台灣。其中最受矚目的，就是動畫中出現的 YouBike，畫面完整呈現橘黃色車身、租借柱、悠遊卡感應與取車流程，細節和當年實際 YouBike 1.0使用方式相同，勾起不少台灣人的回憶。動畫中出現的是第一代 YouBike，和現在常見的 YouBike 2.0 不同，1.0 主要透過租借柱與悠遊卡借還車，如今的2.0則改為白色車身，並支援App、掃碼等方式，站點也更加密集。因為動畫完整保留 YouBike 1.0 的樣貌，讓不少人看完直呼「這根本是時代眼淚」、「當時真的很多外國人借 YouBike遊台北。」除了 YouBike，第13話還出現大量台灣景點與日常街景，包括台北101、西門町、夜市、台北市區街道，最後還跑去南投日月潭。角色們也在旅途中品嚐台灣小吃，從城市移動到美食體驗，都相當符合日本旅客來台自由行的印象。作品對台北街景描繪相當精緻，動畫播出後，曾吸引不少日本與台灣粉絲依照劇中場景展開「聖地巡禮」，到台北101、西門町、夜市等地打卡，翻攝動畫角度及畫面，由於距離作品推出已近9年，動畫中的台北街景、橘色YouBike 1.0與悠遊卡租車流程，已逐漸被2.0取代，這集不只是一段台灣觀光篇，更像是替2017年前後的台北留下了一份珍貴影像紀錄。