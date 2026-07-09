我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮近日為拍攝節目《花甲少年趣旅行》，到日本神社再求籤，感情運顯示「會成功」，讓粉絲全看哭。（圖／翻攝自Threads@myvideo_twm）

峮峮2024年錄製《花甲少年趣旅行》時曾到月老廟求籤，當時的詩籤暗示她意中人走了，要她放下，近來她再度到廟裡求籤，得到交流變得廣闊的詩籤，感情運是顯示「會成功」，讓許多粉絲都留言祝福她。提到她與小鬼的感情，當時兩人說什麼都不認緋聞，直到小鬼過世時，峮峮才發文認了戀情，因為小鬼當時擔心自己如果哪天怎麼了，她還能是一張白紙嫁人，但她只打一句「我只想要你」逼哭許多粉絲。小鬼在2020年因心因性休克過世，也是那時候和峮峮的戀情才曝光，峮峮在IG放上一張小鬼的睡臉，寫下不認愛的原因，是小鬼擔心萬一自己哪天怎麼了，峮峮還可以是一張白紙的嫁人，名字不會跟自己掛鉤，但峮峮痛喊，「可是我只想要你。」逼哭一票粉絲。小鬼過世至今已經6年，峮峮也逐漸走出傷痛，活躍於中職、演藝圈，2年前她曾跟著節目去月老廟求籤，當時抽中一張詩籤，暗指她的意中人走了，要她放下，KID也一直勸她該認識新的對象了，只是當時峮峮沒有多做回應，只是紅著眼眶。近來她又跟著節目到沖繩錄影，造訪當地神社，不僅抽到「小吉」的籤，感情運也顯示會順利、成功，詩籤提到「交流變得廣泛，大受強人影響之時期」，不過並沒有提到什麼時候會遇到對象，讓鍾欣凌直呼，「大約80年後。」峮峮隨後提到詩籤上寫的，要耐心等候音信，許多粉絲也都替她開心，希望她能幸福。