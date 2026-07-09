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記憶體大廠南亞科（2408）將於明（10日）舉行法人說明會，法說前股價率先表態，今（9）日早盤跳空開高後直奔435.5元漲停，近上午11時仍有約1.9萬張排隊委買。本土投顧同步出具最新研究報告，看好全球記憶體市場供需結構持續改善，將南亞科目標價由520元大幅調升至720元，調升幅度約38.5%，並維持「增持」評等。投顧指出，AI伺服器快速發展持續推升HBM（高頻寬記憶體）需求，預估HBM位元需求將倍增，且AI運算能力提升，使DRAM產能持續轉向HBM產品，進一步壓縮一般DRAM供給。除AI伺服器外，AI Agent、機器人、自駕車及AI PC等新興應用同步成長，也將帶動整體記憶體需求持續增加。在供給擴張有限、需求快速攀升下，預估全球記憶體市場至2028年前仍將維持供不應求，DRAM及NAND Flash價格有望維持高檔。報告認為，南亞科積極推動先進製程布局，預計2026年至2028年間，1α（1-alpha）及1β（1-beta）製程將成為主力生產技術，有助提升產品競爭力、良率及毛利率。此外，公司第二季已開始試產新世代製程，法人看好可望進一步降低生產成本，成為未來重要成長動能。獲利預估方面，本土投顧同步調升未來三年財測，將2026年ASP／Gb（平均銷售單價）預估上修18%至50%，並將2026年至2028年每股盈餘（EPS）預估調高至75.1元、130.6元及203.6元，反映AI需求帶動記憶體景氣持續回升。除了製程升級外，南亞科近年也積極布局客製化記憶體（Custom Memory）市場，與國際大廠合作開發新產品，包括Wafer供應鏈夥伴及Qualcomm等合作案，進一步拓展AI高階記憶體應用，提升長期競爭力。