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2026年美加墨世界盃8強隊伍正式出爐，隨著賽事進入白熱化階段，各隊的奪冠呼聲也出現變化。根據知名體育數據網站Opta利用超級電腦進行的最新戰況模擬，法國隊以27.62%的奪冠機率高居第一，成為國際賭盤與數據分析的頭號熱門。緊追在後的是西班牙（21.54%）與英格蘭（17.06%），而尋求衛冕的阿根廷隊則以15.93%位居第四。由超級巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍的法國隊，在本屆賽事中展現了令人窒息的統治力。他們不僅陣容深度傲視群雄，攻防兩端的表現更是穩定得可怕。目前法國在5場比賽中保持全勝，狀態極佳且具備豐富的大賽經驗。過去兩屆世界盃，法國隊都成功闖入決賽，這次也兵不血刃地一路挺進8強。強大的宰制力讓超級電腦算出了27.62%的超高奪冠機率，使他們成為各大國際賭盤最看好的王者之師。被視為法國爭冠最大競爭者的西班牙，本屆賽事打出了令人驚豔的鐵血防守。鬥牛士軍團以5戰不敗且「一球未失」的完美防守紀錄勇闖8強，穩固的後防線成為他們一路高歌猛進的重要武器，奪冠機率高達21.54%，名列第二。排在第三的則是奪冠機率17.06%的「三獅軍團」英格蘭。英格蘭陣中不僅有當家射手凱恩（Harry Kane）坐鎮，中場核心貝林漢姆（Jude Bellingham）的狀態更是火熱。團隊陣容實力均衡、星光熠熠，絕對是本屆爭冠的最大熱門之一。相較於前三名的強勢，衛冕冠軍阿根廷在16強賽中贏得相當驚險，這也讓他們的奪冠機率微幅下滑至15.93%，暫居第四。不過，阿根廷在籤表上擁有不小的隱藏優勢。他們身處下半部賽區，成功避開了同在上半部廝殺的法國與西班牙兩大強敵。阿根廷在8強戰將交手瑞士，若能穩紮穩打發揮衛冕軍底蘊，依然有極高機率殺入決賽。至於第5到第8名的奪冠機率，依序為：第五名的挪威（6.5%）、第六名的摩洛哥（4.04%）、第七名的比利時（3.86%），以及第八名的瑞士（3.46%）。這些球隊雖然在數據上不佔優勢，但到了充滿奇蹟的世足淘汰賽階段，隨時都有可能扮演程咬金，為球迷帶來驚喜。