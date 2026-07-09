中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標風暴持續延燒！繼 7-11鮮食代工廠「聯華食品」中鏢後，連全家便利商店的鮮食代工廠也陷危機。根據衛福部食藥署公布「中聯油脂案專區」最新下游名單，全家鮮食代工廠「屏榮食品新豐廠」赫然在列。該廠負責供應全家多款漢堡輕食，訊息一出隨即在社群引發討論。《NOWNEWS今日新聞》整理屏榮食品疑慮產品清單與退款資訊，帶您一文掌握。
🟡 食藥署點名屏榮新豐廠！社群哀號「騙了我」
食藥署在「中聯油脂案專區」公開下游業者名單，其中序號 142 號即為供應全家便利商店鮮食的「屏榮食品新豐廠」。《NOWNEWS今日新聞》實際上專區查詢，也進一步在「預防性下架產品清單」中，發現該廠快煮餐、鐵板滑蛋豬排丼、黃金魚堡等15品項。
消息曝光後迅速在 Threads 等社群引發熱議，不少平時習慣購買全家鮮食的網友紛紛留言哀號：「全家你也騙了我的心」、「辜負了我對你的心」，表達對連鎖超商鮮食淪陷的失望與擔憂。
根據104人力銀行資料顯示，屏榮食品成立於民國 93 年 4 月，資本額達 3 億 6000 萬元，長期與全家便利商店深度合作，主要生產便當、三明治、壽司、飯糰及甜點等產品。為擴展業務，屏榮食品於 104 年 1 月加入新竹新豐工廠投入生產，是全家便利商店鮮食代工供應商之一。
🟡 屏榮新豐廠預防性下架！疑慮產品清單一次看
根據食藥署專區公布之「預防性下架產品清單」，屏榮食品新豐廠涉及預防性下架產品涵蓋快煮餐與主食輕食系列：
📍快煮餐系列
紅燒獅子頭（有效日期：116／4／24 ～ 116／4／30）
糖醋排丁（有效日期：116／4／24 ～ 116／4／30）
海鮮豆腐煲（含預）（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
馬鈴薯燉牛肉（含預）（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
金沙豆腐（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
三杯杏鮑菇（有效日期：116／4／25 ～ 116／4／30）
鐵板黑胡椒豆腐（有效日期：116／4／25 ～ 116／5／1）
📍主食／輕食系列
鐵板滑蛋豬排丼（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
美式豬腿堡（疑為雞腿堡誤植，有效日期：116／4／25 ～ 116／5／2）
黃金魚堡（114年）（有效日期：116／4／25 ～ 116／5／2）
魔王愛吃辣雞堡（有效日期：116／4／25 ～ 116／5／2）
二配細粉系雞腿排炒飯（114年）（有效日期：116／4／24 ～ 116／4／26）
🟡 買到能退款嗎？屏榮、全家目前回應說明
針對買到疑慮產品的消費者關心是否能辦理退貨與退款，目前屏榮食品與全家便利商店官方尚未發布相關退款聲明或門市退費細則。全家回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「相關疑慮批號產品皆已無庫存或已回收，目前店鋪架上供應之自有產品皆未使用到衛福部公告之問題油品」。
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食藥署在「中聯油脂案專區」公開下游業者名單，其中序號 142 號即為供應全家便利商店鮮食的「屏榮食品新豐廠」。《NOWNEWS今日新聞》實際上專區查詢，也進一步在「預防性下架產品清單」中，發現該廠快煮餐、鐵板滑蛋豬排丼、黃金魚堡等15品項。
消息曝光後迅速在 Threads 等社群引發熱議，不少平時習慣購買全家鮮食的網友紛紛留言哀號：「全家你也騙了我的心」、「辜負了我對你的心」，表達對連鎖超商鮮食淪陷的失望與擔憂。
根據104人力銀行資料顯示，屏榮食品成立於民國 93 年 4 月，資本額達 3 億 6000 萬元，長期與全家便利商店深度合作，主要生產便當、三明治、壽司、飯糰及甜點等產品。為擴展業務，屏榮食品於 104 年 1 月加入新竹新豐工廠投入生產，是全家便利商店鮮食代工供應商之一。
根據食藥署專區公布之「預防性下架產品清單」，屏榮食品新豐廠涉及預防性下架產品涵蓋快煮餐與主食輕食系列：
📍快煮餐系列
紅燒獅子頭（有效日期：116／4／24 ～ 116／4／30）
糖醋排丁（有效日期：116／4／24 ～ 116／4／30）
海鮮豆腐煲（含預）（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
馬鈴薯燉牛肉（含預）（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
金沙豆腐（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
三杯杏鮑菇（有效日期：116／4／25 ～ 116／4／30）
鐵板黑胡椒豆腐（有效日期：116／4／25 ～ 116／5／1）
📍主食／輕食系列
鐵板滑蛋豬排丼（有效日期：116／4／24 ～ 116／5／1）
美式豬腿堡（疑為雞腿堡誤植，有效日期：116／4／25 ～ 116／5／2）
黃金魚堡（114年）（有效日期：116／4／25 ～ 116／5／2）
魔王愛吃辣雞堡（有效日期：116／4／25 ～ 116／5／2）
二配細粉系雞腿排炒飯（114年）（有效日期：116／4／24 ～ 116／4／26）
針對買到疑慮產品的消費者關心是否能辦理退貨與退款，目前屏榮食品與全家便利商店官方尚未發布相關退款聲明或門市退費細則。全家回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「相關疑慮批號產品皆已無庫存或已回收，目前店鋪架上供應之自有產品皆未使用到衛福部公告之問題油品」。