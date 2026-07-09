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中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，卻延遲通報流入市面，引發國人高度關注。對此在野輪番砲轟中央「蓋牌」，並要求衛福部長石崇良負起政治責任。對此石崇良今（9）日在記者會上透露，在行政院會上感到訝異，記得2、3天前，台北、台中與桃園都強烈要求所有商品全面性下架，但當今天宣布中聯4至6月產品將於明日中午起全面預防性下架之際，桃園與台中副市長卻詢問何時能上架。石崇良於行政院會後記者會上表示，昨天在立法院一直被污衊成蓋牌，強調行政團隊從來沒有蓋牌，而是科學根據跟查察紀錄，查到哪裡就公布到哪裡，一定是以科學證據跟國人健康為最高要求。而衛福部今日也拍板，中聯4至6月產品將於明日中午起全面預防性下架，石崇良說，剛剛在院會也很訝異，記得2、3天前，台北、台中與桃園都強烈要求所有商品全面性下架，但當今天宣布擴大預防性下架，卻有出席的副市長詢問何時上架。石崇良強調，在確保安全檢驗清楚之際，不會讓國人暴露在風險之中，因此有疑慮的產品通通下架 ，這是政府堅持的，至於何時上架看調查進度與檢驗結果。媒體追問是哪一縣市副市長詢問上架事宜，石崇良回應，「記得是桃園與台中」。