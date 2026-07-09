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黃子一翻監察院資料：南僑曾3度捐款給王鴻薇

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引爆全台食安風暴。國民黨立委王鴻薇近日質疑，下游廠商南僑油脂因曾捐贈政治獻金給立法院長韓國瑜，才會成為外界關注焦點，甚至被「盯上」。不過，民進黨新聞部副主任黃子一今（9）日隨即反擊，直指南僑過去也捐了一堆錢給王鴻薇，狠酸：「不是說好食安問題要重罰嚴懲？原來藍友友就不用罰？」王鴻薇日前在政論節目表示，南僑屬於下游業者，當初包括福壽等上游廠商並未檢出問題油品，反而是南僑自主檢驗後發現異常，再回報上游廠商，由上游通知中聯油脂。她認為，如今南僑卻因政治獻金問題遭到外界放大檢視，從原本的「吹哨者」變成「罪魁禍首」，並不公平。對此，黃子一在臉書發文指出，衛福部日前已針對中聯油脂開出新台幣1億6520萬元罰鍰，創下國內食安裁罰新高紀錄。他表示，南僑早在今年5月便已自主檢驗出油品異常，卻未第一時間通報主管機關，而是直到6月30日由中聯油脂通報後事件才曝光，期間問題油品仍持續流通市面，因此衛福部已表明將依法究責南僑延遲通報的責任。黃子一批評，王鴻薇卻將焦點放在政治獻金，質疑中央因南僑曾捐款給藍營而刻意究責，但翻查監察院政治獻金資料卻發現，南僑本身也曾多次捐款給王鴻薇，「照藍白的邏輯，南僑是不是藍友友？國民黨是不是跟問題油廠商勾結？」他更一連說了兩次：「太離譜了！」根據監察院政治獻金公開資料，南僑油脂事業股份有限公司至少3度捐贈政治獻金給王鴻薇，包括2018年台北市議員選舉捐贈10萬元，以及2022年台北市議員選舉、立委補選期間，分別捐贈各20萬元，累計至少50萬元。針對王鴻薇質疑中央執法動機，民進黨則表示，立法委員監督問政是否秉持專業、是否受其他因素影響，相信社會自有公評。