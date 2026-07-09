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美國職棒（MLB）洛杉磯道奇今（9）日在主場迎戰科羅拉多洛磯，以4：3驚險收下勝利，不過比賽首局卻出現一段插曲，讓主場轉播單位都直接傻眼。道奇外野手科爾（Alex Call）在首局打席中，短短幾球內就連續兩次使用ABS電子好球帶挑戰，結果兩次判決都維持原判，直接把全場僅有的挑戰機會用光，讓主播與球評當場崩潰，直呼「這真的不行。」道奇首局靠著艾德曼（Tommy Edman）、佛里曼（Freddie Freeman）接連敲安，加上洛磯守備失誤與塔克（Kyle Tucker）適時安打，一口氣攻下3分，取得夢幻開局。不過兩人出局一、二壘時，輪到柯爾打擊時，面對第一顆被主審判定為好球的高球，他立即提出ABS挑戰，但經系統檢視後，球確實擦到好球帶，判決維持不變。沒想到隨後一顆外角低角度的好球，柯爾再度提出挑戰，結果依舊維持原判。短短一個打席內就把球隊單場兩次ABS挑戰權全部用完，也讓道奇休息區一片錯愕。負責轉播的《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）與球評卡洛斯（Eric Karros）看到第二次挑戰時，兩人幾乎同時大喊：「No！No！No！」卡洛斯更毫不客氣表示：「不管判決是對是錯，第二次挑戰根本不該用，這是毫無意義的挑戰。」戴維斯則透露，他特別觀察休息區球員反應，其中老將海沃德（Jason Heyward）的表情最有戲，「海沃德當時整個人驚呆了，他本來站在休息區最前線的台階上，看到第二次挑戰的瞬間，他一邊搖頭一邊退回休息區後方，臉上寫滿了『不可置信』四個字。看過去整個休息區，大家的表情都是『這怎麼可能發生』。」雖然科爾最終在該打席遭到三振，退場時總教練羅伯斯仍不失風度地拍拍他的背給予安慰。不過到了第二局，這起荒謬挑戰的副作用馬上顯現，當打者艾德曼被一顆內角偏低、明顯有爭議的壞球三振時，道奇隊因為已經沒有挑戰權，只能默默吃癟走回休息區。幸好道奇隊最終仍靠著實力穩住陣腳，在第8局下半靠著貝茲（Mookie Betts）的超前安打，以4：3險勝洛磯。而本場比賽擔任「第1棒、指定打擊」的大谷翔平今日則是4打數無安打、吞下2次三振；先發投手佐佐木朗希主投6局飆出7次三振、失3分，無緣奪下本季第4勝。