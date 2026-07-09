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台灣沿海嚴陣以待 漁船避風、農民搶收稻作

沖繩、中國同步戒備 廣西災區尚未復原

專家示警：路徑微幅變化都可能放大災情

今年第9號颱風巴威（Bavi）持續朝台灣逼近，目前在台灣東南方太平洋海域盤旋，雖然中心最大風速較前一晚略為減弱，但仍維持接近每小時200公里的強度，預料將成為近年來影響台灣規模最大的颱風之一。有專家示警表示，巴威吸收高溫海水能量與大量水氣，很可能造成災難性破壞，而且任何微幅的路徑變化，都會帶來顯著影響。根據路透社報導，巴威目前暴風圈最寬約1000公里，範圍相當於法國國土寬度，預計將沿台灣北方海域通過，並於11日晚間在中國福建沿海登陸。雖然中心最大風速較前一晚略為減弱，但仍維持接近每小時200公里的強度，不過AccuWeather分析指出，若巴威維持目前預測強度，將成為繼2024年「康芮」（Kong-rey）超級颱風之後，西北太平洋最強的颱風之一。AccuWeather國際預報專家尼可斯（Jason Nicholls）表示，雖然巴威自9日起預料將逐漸減弱，但整體仍屬危險等級，預料從10日至13日，將持續對台灣及中國華東地區帶來嚴重影響，不容掉以輕心。台灣中央氣象署（CWA）預報員Jason Chang接受《路透》採訪時表示，巴威可望成為自1987年以來影響台灣範圍最大的颱風，如此龐大的熱帶氣旋近年相當罕見。隨著颱風逼近，台灣東北部蘇澳漁港已湧入數百艘漁船避風，港區一片忙碌景象；不少民眾前往公所領取沙包，加強防洪措施，農民則趁天氣尚未惡化前搶收水稻，希望減少農損。60歲漁船船長陳明輝表示，希望巴威路徑能再偏北一些，避免直接侵襲台灣。他回憶，過去大型颱風曾造成漁船沉沒、港區淹水，因此絲毫不敢大意。他說：「不要被現在平靜的天氣騙了，這種颱風可能是最可怕的一種。」說完仍仔細檢查船隻纜繩是否牢固。台灣總統賴清德已發文呼籲民眾提前備妥食物、手電筒等物資，並分享「緊急避難包」教學影片，提醒至少準備足夠維持3天的生存物資。距離蘇澳約111公里的日本沖繩縣，也已發布警戒，氣象廳提醒居民在10日至11日期間留意暴風、土石流、豪雨淹水及暴潮等災害。另一方面，中國仍在處理日前颱風「梅莎」（Maysak）造成的災情。颱風重創廣西後，其殘餘環流更在湖北引發至少兩起內陸龍捲風。專家指出，巴威長時間停留在開闊太平洋海域，不斷吸收高溫海水能量與大量水氣，使其快速增強。英國倫敦帝國學院熱帶氣旋研究員馮向博（Xiangbo Feng）表示，巴威登陸或接近沿海後，可能造成災難性破壞，而且路徑只要出現些微偏移，就可能大幅改變受災範圍與衝擊程度。氣象專家指出，包括中國、日本及台灣在內的東亞地區，近年愈來愈容易遭受極端天氣侵襲，科學界普遍認為與氣候變遷有關。今年又適逢聖嬰現象（El Niño）可能發展，不僅推升全球氣溫，也可能促使颱風更加頻繁且威力更強。