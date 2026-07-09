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世界盃8強賽事整理：爆冷可能性短評

排名 球隊 8強對手 爆冷理由 1 挪威 英格蘭 Opta給37.7%晉級機率，哈蘭德具單點改變比賽能力 2 瑞士 阿根廷 防守紀律、PK戰穩定，阿根廷前兩輪淘汰賽都不算輕鬆 3 摩洛哥 法國 轉換進攻與大賽韌性強，但法國整體火力與深度仍壓制 4 比利時 西班牙 狀態升溫但爆冷機率最低，若能打西班牙身後空間才有機會

2026年美加墨世界盃進入8強階段，傳統強權法國、西班牙、阿根廷、英格蘭仍是奪冠熱門，但本屆淘汰賽也已證明，豪門並非穩贏。根據Opta超級電腦模擬與多家外媒分析，摩洛哥、挪威、瑞士與比利時都是8強中具備爆冷條件的球隊，其中挪威是數據最看好的黑馬，摩洛哥則最具故事性。摩洛哥在16強以3：0擊敗地主加拿大，成為史上首支連兩屆世界盃都闖進8強的非洲球隊。外媒《The Guardian》指出，摩洛哥對加拿大一戰效率極高，4次射正換來3顆進球，也能依照戰況在積極壓迫與務實防守之間切換。摩洛哥主帥瓦赫比（Mohamed Ouahbi）也直言，「我們已經不再是驚奇」，點出這支球隊如今已不只是爆冷代表，而是具備穩定競爭力的強隊。不過摩洛哥8強對手是目前奪冠呼聲最高的法國。Opta模擬顯示，法國晉級機率達61.7%，摩洛哥90分鐘內取勝機率為16.2%，另有22.1%機率進入延長賽或PK戰。換言之，摩洛哥並非優勢方，但若能把比賽拖入僵局，仍有機會複製大賽冷門劇本。若單看數據，挪威是8強最值得關注的黑馬。Opta指出，在所有從未奪得世界盃冠軍的8強球隊中，挪威是最被看好的一隊，奪冠機率為6.6%，8強淘汰英格蘭的機率更達37.7%，高於摩洛哥擊敗法國的機率。挪威能走到這一步，最大關鍵仍是哈蘭德（Erling Haaland）。他在16強對巴西包辦2球，率隊以2：1淘汰5屆冠軍，個人也以7球加入金靴獎競爭。《The Guardian》分析，挪威有門將尼蘭德（Ørjan Nyland）坐鎮，加上哈蘭德只需要少數機會就能改變比賽，使他們成為最有實戰威脅的黑馬。瑞士8強將對上衛冕軍阿根廷，紙面上處於劣勢，但他們在16強與哥倫比亞鏖戰至PK戰勝出，展現防守紀律與抗壓性。Opta給瑞士約3成機會將比賽帶向不同結果，若能拖慢節奏、降低阿根廷進攻效率，仍可能把比賽推進高壓決勝。比利時則是8強中奪冠機率最低的球隊，Opta僅給3.6%，但他們16強以4：1大勝地主美國後狀態升溫。路透社報導，門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）賽前表示，比利時相信有能力淘汰西班牙，關鍵在於如何利用西班牙高位壓迫身後空間。綜合外媒分析與Opta數據，8強最可能爆冷的球隊依序為挪威、瑞士、摩洛哥、比利時。挪威擁有最高實際晉級機率，摩洛哥則承載連兩屆世界盃改寫非洲足球歷史的話題。8強真正懸念，或許不只是誰能晉級4強，而是哪支黑馬能把豪門拉下馬。