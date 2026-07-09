我是廣告 請繼續往下閱讀

▲礁溪老爺酒店「悠然假期三天兩夜」，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元。（圖／記者葉盛耀攝）

天成飯店集團也有旅展優惠 住宿2.2折、餐券下殺5.1折

▲天成飯店集團也集結旗下六館聯合祭出年度優惠，聯合住宿券每張3200元，圖為台北花園大酒店。（圖／台北花園提供）

老爺酒店集團宣告，7月17日中午12點線上旅展開賣，本次推出全台通用的「聯合餐飲券買10送1」，到台北老爺酒店Le Café咖啡廳，憑券享平日雙人自助午餐或晚餐2客，相當於6折優惠。另有老爺溫泉度假酒店「暑假專屬加碼」，像是北投老爺酒店祭出最高享一位孩童免費入住，礁溪老爺酒店則主推暑假指定日期免加價。而知本老爺酒店更宣告9月全新改裝回歸，推出旅展限定雙人一泊二食7500元，買10張送1張。老爺酒店集團的「聯合餐飲券」在全台12家老爺餐廳通用，每張2080元，本次祭出買10張送1張最強回饋，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。包含最受歡迎的台北老爺酒店Le Café咖啡廳，憑券享平日雙人自助午餐或晚餐2客，相當於6折優惠。新竹老爺酒店亦針對平假日祭出「Le Café咖啡廳券」每張900元，即可享用原價1298元的自助午餐或晚餐1客。礁溪老爺與北投老爺攜手另外推出暑期專屬加碼。礁溪老爺明星商品「悠然假期三天兩夜」，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元，含翌日早餐及一晚雲天自助晚餐，限量500套。北投老爺則推出5888元「雙人景緻客房住宿券」含早餐，主打最高享平日入住一位不佔床孩童免費入住，此檔更加碼買10張送1張。9月將全新改裝回歸的知本老爺酒店，則有「開幕三天兩夜限定券」，精緻客房雙人連住兩晚含早餐，售價9999元。或者可選購「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7500元，買10張送1張，更限時加碼10月31日前入住，每房加贈500元館內消費抵用金。天成飯店集團也集結旗下六館聯合祭出年度優惠，包含台北天成大飯店和台北花園大酒店，以及天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，推出六館擇一聯合住宿券2.2折起，平日住宿含早餐每張售價3200元，使用2至多張券可入住個別不同房型，像是台北花園大酒店雅緻家庭四人房就需2張。旗下餐飲品牌翠庭中餐廳、百合西餐廳、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館也有各式餐券，最優下殺5.1折起。