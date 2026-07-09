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微軟、亞馬遜都發生AI失業 裁員後發現不符成本

AI解決缺工痛點 邱求慧：依此解雇會後悔

工作仍需專業 企業不用解雇來思考AI

國內外企業近年開始大量採用AI，卻也像微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等企業都發生使用AI後大量解雇員工，最新發展則是企業態度急轉彎，須思考怎麼重新找回人力。產發署長邱求慧今（9）日提醒國內企業，現階段AI是用來解決缺工或介入無人願意投身的繁瑣工作，如果覺得使用AI就可以不用勞工，「這個一定是會後悔！」隨著AI愈來愈普及，舉凡像是客服、人資、美編、軟體設計等工作也離不開AI。但當部分企業大量使用AI時，也發生了裁員潮。如微軟、亞馬遜及Google等科技大廠都出現相同狀況，如微軟6日宣布裁員約 4,800 人，相當於2.1% 左右人力。而近期最新的發展更是，許多科技廠先前認為AI可以取代真實人力，開始大量裁員；但是後來實際發現，算力及詞元（Token）的成本反而比原本人力還要高，更無法創造大量營收，因此陷入必須要回聘人力的窘境。對此，邱求慧表示，據AI輔導團觀察，許多國內傳產都面臨缺工現象，甚至必須要大量引進移工才可以補足，所以他認為，導入AI很重要工作是取代部分人工，但是是取代找不到工人的工作，而並非取代現有員工。另一項工作就是希望可以解決低階、重複性工作任務的壓力，透過AI來解決問題，藉由AI來提升附加價值，或是將老工匠的經驗系統化，方便後續傳承。他直言，如果有企業主誤解導入AI後，就可以解雇現有員工，那可能不僅無法解決問題，還可能會出現重大虧損，必須要設法把原本的勞工回聘，「這個一定是會後悔。」經濟部今日也邀請盈錫工業、嘉信遊艇、Q Burger、千里眼精密等四家廠商，來分享AI轉型過程。當被問到AI是否出現裁員，盈錫精密顧問劉軒佑表示，以盈錫的文化來講，不是用解雇員工角度來想AI，而是以賦能的角度來思考，尤其現在面對問題都必須要一定專業，反而對人才重視程度會比過去更高。千里眼精密也提到，傳產的人確實很不好找，所以現階段都是把枯燥、重複性、乏味的工作交由AI去處理，減輕員工枯燥感，更讓員工可以訓練、升級。