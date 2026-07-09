電影《我未許願先吹蠟燭》正式預告今（9）日亮相，由周鉅宏、
胡錦筵執導，柯震東與天才童星梅靜妍、資深演員金燕玲、庹宗華、 香港偶像邱士縉共同主演。將於8月14日 全台上映。柯震東在片中飾演廢柴青年，想方設法賺錢找出路，有場戲他被賭場圍事一路追打，為了逃跑翻越高台欄杆往下跳， 不料慘摔在地，他直言為了維持頹廢樣，足足胖了10公斤。
柯震東胖10公斤 新電影演超慘魯蛇
柯震東回憶拍攝過程：「現場都有專業的動作指導團隊教我們套招，
所以沒有發生受傷意外，不過，我在戲中被圍事追趕， 要跳過欄杆抄捷徑的橋段，由於本人胖了10公斤， 為了維持導演想要的頹廢樣，也很久沒運動了， 只好在拍攝前拉拉筋，倒是被大家誇獎筋很軟。」
他扮演的超慘魯蛇，苦扛房貸壓力，卻又因為寵妻戀愛腦，
時常獨守空屋，苦等老婆回家，為角色更添哀愁！ 但這似乎與柯震東的真實人生有著明顯區隔，問他如何揣摩？ 他透露：「通常我在準備沒有嘗試過的角色時， 都會在開拍前跟導演討論出他期望的狀態，不論是大方向或小細節， 我也會提出我自己的想法，雙方切磋有共識後， 我會在開拍前自己演練。」
導演胡錦筵談及創作理念，他表示：「
最核心想要講的是友誼。兩個孤單的人，經歷過殘酷的現實， 他們也想學壞，但又不夠真正的惡人壞，他們一無所有， 但也因為一起經歷這些去到一無所有，所以懂得珍惜對方。」 導演周鉅宏則補充：「或者也可以這樣說，當你的朋友很失落時， 也許你不能給他什麼，但至少你在這一刻能逗他笑。」
電影《我未許願先吹蠟燭》講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍 飾）和奶奶（金燕玲 飾）相依為命。突然有個來自台灣的廢柴志華（柯震東 飾）上門討債要錢。其實，JoJo偷偷身懷價值百萬但只能在賭場
用的泥碼，因為奶奶病倒，年紀太小無法進賭場的她， 只好僱用志華進場代賭換現金；早已被房貸壓垮的志華一口答應， 一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。電影將於 8月14日在台上映。
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柯震東回憶拍攝過程：「現場都有專業的動作指導團隊教我們套招，
導演胡錦筵談及創作理念，他表示：「
電影《我未許願先吹蠟燭》講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍 飾）和奶奶（金燕玲 飾）相依為命。突然有個來自台灣的廢柴志華（柯震東 飾）上門討債要錢。其實，JoJo偷偷身懷價值百萬但只能在賭場