強颱巴威（國際命名：Bavi）持續逼近台灣，中央氣象署今（9）日下午2時30分正式發布海上颱風警報，首波警戒範圍涵蓋「台灣東南部海面及東北部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽」，海上陸上颱風警報預計將於明（10）日清晨發布。
強烈颱風巴威，今（9）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方920公里的海面上，以每小時20轉23公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時220公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
巴威強度略微下滑 暴風圈仍會籠罩全台
氣象署預報中心科長林伯東指出，巴威颱風持續朝西北向台灣靠近，過程中行經海氣較差的環境，中層雲系受到風切影響，颱風中心東側的對流減少，導致結構不對稱，強度也來到「強颱下限」。
目前預報來看，巴威颱風路徑最高機率還是從北部海面通過，中心登陸或接觸台灣陸地的機率偏低，靠近台灣時預計還是強颱等級，暴風圈預估周五傍晚至晚上會接觸台灣本島，周六暴風圈可能籠罩全台。
周五晚起風雨最猛 北部山區慎防豪雨、12級強陣風
氣象署提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
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氣象署預報中心科長林伯東指出，巴威颱風持續朝西北向台灣靠近，過程中行經海氣較差的環境，中層雲系受到風切影響，颱風中心東側的對流減少，導致結構不對稱，強度也來到「強颱下限」。
目前預報來看，巴威颱風路徑最高機率還是從北部海面通過，中心登陸或接觸台灣陸地的機率偏低，靠近台灣時預計還是強颱等級，暴風圈預估周五傍晚至晚上會接觸台灣本島，周六暴風圈可能籠罩全台。
氣象署提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
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