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美股四大指數前一交易日漲跌互見，台股今（9）日早盤一度延續反彈氣勢，加權指數以上漲71.21點、45,805.62點開出，盤中最高衝上46,064.06點，不過隨著電子權值股賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場下跌379.8點，收在45,354.61點，跌幅0.83%，成交值9,443.41億元。權值股成為今天盤面壓力來源，其中台積電（2330）尾盤最後一盤爆出6,261張賣單，股價終場下跌50元，收在2,415元，跌幅2.03%，成為拖累大盤的主要原因。其餘電子權值股同步走弱，聯發科（2454）下跌70元，收在3,925元，跌幅1.75%；廣達（2382）下跌3.5元，收373.5元；鴻海（2317）則守住平盤，收237.5元。相較之下，日月光投控（3711）逆勢走揚，終場收677元，上漲8.32%，成為大型電子股中的亮點。台股今天開盤後一度最高來到46,064.06點，但盤中賣壓逐步升溫，最低下探45,352.41點，高低點相差超過700點，顯示市場追價意願不足，盤勢呈現劇烈震盪。法人分析，近期大盤位於相對高檔，加上國際政經變數仍多，市場資金轉趨保守，獲利了結賣壓持續湧現，尤其權值股走弱，使指數由漲轉跌。雖然大盤收黑，盤面仍有題材股表現亮眼。鈺邦（6449）、台虹（8039）、和大（1536）、柏承（6141）及力銘（3593）同步攻上漲停，資金持續聚焦記憶體、AI及機器人等族群。反觀跌幅較重個股，包括嘉基（6715）及康普（4739）雙雙跌停，新纖（1409）、越南控-DR（9110）及中石化（1314）跌幅也超過8%，成為今天盤面弱勢指標。法人指出，短線市場仍將聚焦美股走勢、美國政策動向及企業財報，加上電子權值股能否止穩，將是影響台股後續表現的關鍵。若台積電等大型權值股賣壓趨緩，大盤仍有機會重新挑戰高點，但在市場觀望氣氛未散前，預期指數仍將維持高檔震盪格局。