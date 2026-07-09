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▲由當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍的法國隊，在本屆世足賽展現了無懈可擊的統治力。目前5戰全勝的他們，憑藉著深厚的陣容深度與穩定攻防，被Opta超級電腦算出高達27.62%的奪冠機率，傲視8強群雄。（圖／翻攝自Business Insider）

2026年美加墨世界盃進入8強階段，4場對戰組合正式出爐，分別是法國對摩洛哥、西班牙對比利時、挪威對英格蘭，以及阿根廷對瑞士。根據Opta超級電腦最新模擬與ESPN專家預測，法國、西班牙、英格蘭與阿根廷仍是較被看好的4強組合，不過摩洛哥、挪威、瑞士與比利時都具備爆冷條件，尤其挪威在哈蘭德（Erling Haaland）領軍下，被視為最可能改變戰局的黑馬。法國將於台灣時間7月10日凌晨4點交手摩洛哥，這也是2022年卡達世界盃4強戰重演。Opta給法國90分鐘取勝機率61.7%，摩洛哥取勝16.2%，另有22.1%機率進入延長賽或PK戰。ESPN專家群8人中有7人看好法國晉級，僅Mark Ogden預測摩洛哥能靠PK戰爆冷。法國本屆由姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）與奧利塞（Michael Olise）主導進攻，摩洛哥則必須仰賴阿什拉夫（Achraf Hakimi）與防守韌性延續黑馬故事。西班牙將於台灣時間7月11日凌晨3點對上比利時。西班牙本屆至今尚未失球，Opta也給出21.3%的奪冠機率，僅次於法國。ESPN專家群同樣有7人看好西班牙，只剩Ogden預測比利時1：0爆冷。路透社報導，比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）認為球隊有能力淘汰西班牙，關鍵在於利用西班牙高位壓迫身後空間，但整體來看，西班牙的控球、節奏掌握與防守穩定性仍是最大優勢。挪威與英格蘭將於台灣時間7月12日清晨5點交手。Opta指出，挪威晉級機率達37.7%，是非傳統強權中最被看好的隊伍；英格蘭雖仍是優勢方，但防線穩定性受到考驗。ESPN專家預測呈現本輪最分歧局面，8人中有6人看好英格蘭、2人押挪威爆冷。挪威最大武器當然是哈蘭德，他在16強對巴西梅開二度，已證明只要少數機會就能改變比賽。阿根廷將於台灣時間7月12日上午9點碰上瑞士。Opta模擬顯示，阿根廷淘汰瑞士機率為69.1%，整體奪冠機率17.3%。ESPN專家群8人中有7人看好阿根廷，僅Bill Connelly預測瑞士2：1爆冷。阿根廷雖在淘汰賽連續驚險過關，但梅西（Lionel Messi）仍是比賽最大差異點；瑞士若想製造冷門，必須靠中路防守與身體對抗壓縮梅西持球空間。綜合Opta機率、ESPN專家預測與球隊近況，最被看好的4強組合為法國、西班牙、英格蘭、阿根廷。其中法國與西班牙是上半區最大熱門，英格蘭雖被看好但對挪威風險最高，阿根廷則仍仰賴梅西關鍵時刻接管比賽。