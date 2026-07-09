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職業司機注意，長年久坐與頻繁負重恐引發巨型疝氣危機。52歲的接送司機張先生，日前因右側腹股溝長出如芒果般的巨大腫塊，且伴隨劇烈腹痛前去就醫，確診為危及生命的「腹股溝疝氣合併腸嵌頓」。亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師張逸林指出，若再延誤治療恐導致腸道缺血壞死，經安排達文西機器人手術修補腹壁破洞並放置人工網膜後，患者已順利消腫出院。醫師提醒，術後仍需透過控制體重、戒菸等四招調整生活習慣，才能有效降低復發率。張先生透露，大約一年前就發現腹股溝有腫塊偶爾突出，但當時只要躺下或動手「推回去」就相安無事，因此一直拖延不想面對。直到這次腫塊徹底卡死在腹股溝，不僅推不回去，還伴隨劇烈疼痛與嚴重腹脹，才趕緊前來醫院求助。張逸林表示，經理學檢查與影像評估，確認張先生患有嚴重的「腹股溝疝氣合併腸嵌頓」。患者的腹壁肌肉與組織因長期用力出現破洞，導致原本該待在肚子裡的腸子掉進疝氣囊袋中。更危險的是，這條腸子已被完全卡死、完全不通，導致連排便、排氣都有困難，必須立刻進行緊急手術，否則一旦腸子缺血壞死，後果將不堪設想。經醫療團隊評估與溝通，決定採用「達文西機器人手術」。微創手術僅需在患者肚子上開三個小孔，由醫師操作擬人的機器手臂進入腹腔修補。手術先將掉入囊袋的腸子與臟器安全拖回腹腔，再將腹膜撥開翻起，在腹壁破洞處放下一片人工網膜加固，最後將腹膜蓋回縫合。張先生術後恢復良好，住院五天便順利返家。張逸林指出，由於患者延誤治療時間過久，疝氣囊袋被撐得太大，術後陰囊出現明顯的腫脹與積液現象，所幸只要配合醫囑門診持續追蹤，這些積液與腫脹通常會隨著時間被身體自然吸收、逐漸改善。張逸林強調，雖然藉由手術與人工網膜雙重保障能控制病情，但疝氣並非一勞永逸、絕對不會復發。如果患者術後依然未改掉不良的生活習慣，腸子仍有可能從網膜的邊邊角角再次溜出來。提出日常調養四大關鍵；控制體重：遠離肥胖，以免增加腹內壓力。及早戒菸：減少慢性咳嗽引發的腹部用力。改善飲食：每天多吃蔬果，改善便秘症狀。調整姿勢：改善工作姿勢與負重習慣，減少腹部核心肌肉過度緊繃。張逸林呼籲，民眾千萬不要因為害羞或鴕鳥心態拖延病情，唯有及早就醫檢查，才能盡快將破洞補起來，重拾健康人生。