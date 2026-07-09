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萬美玲反控同學也叫佀廣洋阿肥

齋齋否認叫佀廣洋阿肥：「去問同屆的」

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋被以前同學「齋齋」（化名）指控曾霸凌、幫她取綽號「阿醜」，佀廣洋更接連爆出過去曾簽賭、沒當兵等情事。對此，萬美玲今（9）日接受專訪時指出，佀廣洋和同學是「互相」叫阿肥、阿醜，同學當時都沒反應，也沒檢舉，很驚訝事情會變這樣。不過，回顧齋齋貼文就會發現，齋齋近期已否認「曾經叫佀廣洋阿肥」，更要大家「去問問同屆畢業生」。針對齋齋指控兒子佀廣洋國中時期霸凌、叫她「阿醜」，萬美玲說，她有把當時在校車上的同學都找來問，發現同學都是互叫阿肥、阿醜，沒想太多，而佀廣洋以前很胖，甚至也常在家被爸爸叫胖子，可能自己對綽號沒感覺，因此忽略同學的感受，他願意全部道歉。然而，針對萬美玲稱「同學也都叫佀廣洋阿肥」，齋齋日前早就在社群平台Threads上澄清過，她表示，佀廣洋當時整天看到她就會大聲喊她阿醜，現在卻有佀廣洋支持者在潑髒水，說她也有說佀廣洋是阿肥，齋齋怒喊：「請大家去問我們同屆畢業生，我有沒有？然後問有多少人聽到他大喊我阿醜？持續多久？多少次？」在齋齋的留言底下，不少網友也聲援齋齋表示：「叫他們不要混淆焦點」、「謝謝妳的勇敢」、「別內耗」、「加油」、「支持佀廣洋退選」等。