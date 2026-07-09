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▲曾馨瑩和郭台銘的大女兒妞妞（右）今年已經17歲。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘與女球友傳出緋聞，讓他與妻子曾馨瑩的婚姻狀況受到關注。曾馨瑩過去曾分享，郭董其實很愛小孩，每天睡前都會對她說：「你那3個小孩實在太可愛，我太滿意了。」另外，曾馨瑩也透露自己是虎媽，教育方面比較嚴格，郭台銘就經常跟朋友開玩笑說曾馨瑩很兇的，不要被她的外表騙了。曾馨瑩2008年嫁給大自己24歲的郭台銘，陸續生下2女1子，升格3寶媽，她因此曾接受《親子天下》專訪，分享自己的育兒心聲。曾馨瑩坦言她很看重小孩的品格、禮貌，有時候會說重話教育子女，這些郭台銘都看在眼裡，還經常跟朋友調侃：「你們不要被她的外表騙了，她很兇的。」而3個小孩在她培養下，個性都乖巧有禮貌，也很可愛，讓郭台銘非常喜歡。曾馨瑩就透露，自從大女兒妞妞出生後，郭台銘每天晚上睡前都會笑著跟她說：「你那個女兒實在太可愛了。」後來兒子小虎、次女QQ來報到，郭台銘則改口稱讚：「你那3個小孩實在太可愛」，而且是天天都說，讓她認為郭台銘是真的愛小孩。曾馨瑩也分享，郭台銘雖然工作很忙，但也經常空下時間陪小孩運動，帶他們游泳、騎腳踏車，且郭台銘每次都非常認真，游泳就一定要來回游10趟，騎腳踏車也是6公里起跳，女兒妞妞雖然體力吃不消，但又不想讓爸爸掃興，只好硬著頭皮配合，讓曾馨瑩笑翻，直呼妞妞真的是心思細膩又很好溝通的小孩。