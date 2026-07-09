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纏訟8年的國民黨黨產「三中案」（中視、中廣、中影），最高法院昨駁回檢方上訴，前總統馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清、前立委蔡正元的妻子洪菱霙、岳父洪信行等5人均無罪確定。馬英九對此則甚感欣慰，基金會則表示「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」馬英九基金會表示，前總統馬英九自2018年因「三中案」遭臺北地檢署起訴，在115年7月8日無罪定讞。雖然8年時間過程艱辛，馬前總統為此案更是十多次親自出庭，最終司法還給馬前總統公道，馬前總統對此甚感欣慰。基金會說，馬前總統於2018年10月31日至臺北地方法院首次出庭應訊時，即當庭大聲表示「我無罪」，並痛斥檢察官為起訴而曲解錄音內容。全案經多年審理，一審與二審均判馬前總統無罪。檢察官不服、再提上訴，最高法院於昨日(7/8)駁回檢方上訴，全案無罪定讞。基金會表示，馬前總統今日仍照常至基金會辦公，因心中早有定見自己無罪，心情輕鬆；馬英九基金會則表示：「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」