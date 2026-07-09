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中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，卻延遲通報流入市面，全台陷入食安風暴，在野更輪番砲轟中央「蓋牌」，怒轟衛福部長石崇良必須下台負責。而資深媒體人黃暐瀚日前遭網友揶揄「不敢談油品風暴」，他也親赴火線表態，強調衛福部、食藥署過去幾天的反應不及格，部長該罵，甚至下台。黃暐瀚提到，網路上存在一群謎樣的網友，會針對一些特定議題，洗版留言，像上次「日菲漁業協定」，拼命洗「黃暐瀚都不敢談」；這次「油品風暴」，繼續洗「黃暐瀚都不敢談」。事實是，日菲漁業事件，他在廣播至少談過「三次」，上節目也談，沒有不談；這次油品風暴，他週一早上廣播就談，還談了整整兩段，不過這群謎樣網友顯然不知道，拚命洗，真可笑。黃暐瀚續指，一樣的話，今天再講一次：「食安兩ㄉㄠˋ：要知道，不吃到！」要用最快速度公布所有業者、廠商、產品清單，讓民眾警覺；要用最高規格「通通預防性下架」，讓民眾放心「絕對不會再吃到」。兩句話，講完。「衛福部與食藥署過去幾天的反應不及格，部長該罵，甚至下台。」黃暐瀚直言，至於北市開罰南僑，是因為其未在第一時間通報主管機關，只通報了油品來源，所以北市罰南僑300萬，事情清楚簡單，沒有藍綠問題。