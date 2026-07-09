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Q：居住地停班、工作地沒停班，要不要上班？

A：

Q：颱風停班一定有薪水嗎？

A：

Q：颱風天臨時要求加班，薪資怎麼算？

A：

Q：出勤企業須提供交通協助？

A：

Q：企業可以直接宣布全員WFH嗎？

A：

Q：停課不停班，家長怎麼辦？

A：

颱風巴威來勢洶洶，預計本週五、六對台灣會造成最劇烈影響。而上班族若居住地或工作地、上班行經路途，三者任一地點停班，就可不出勤。對於「颱風停班」並非法定假日，假設企業要求勞工於天然災害期間出勤，應提供交通協助；相關颱風停班出勤QA，提供民眾參考。104人力銀行提醒，根據勞動部規定，工作地、居住地或正常上下班必經的地區，三者任一個地區宣布停止上班，勞工即可選擇不出勤。即便沒有宣布停班，若因颱風而造成交通中斷、阻塞等「客觀因素」無法到班時，也不得視為曠職、遲到，雇主不得要求改請事假、特休，更不得扣全勤、影響考績。「颱風停班」並非法定休假，因此法令並未強制雇主必須給薪。不過，勞動部建議，勞工因天然災害未出勤期間，企業宜照給薪資；若勞工仍配合出勤，除正常薪資外，也建議企業提供加給或交通補助。颱風天若遇原定工作日於停班期間出勤，根據勞動部建議，企業宜加給工資。若颱風天遇休息日或國定假日，要求勞工出勤時，則依休息日或節日加班倍率發給。104人力銀行指出，去年修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明定天然災害發生時，原則上應以勞工不出勤為原則。若企業仍有營運需求要求員工出勤，除了應提供交通工具、交通津貼等協助外，若勞工依原有上下班通勤方式有困難，而有改搭計程車的必要，相關車資應由雇主負擔。近年不少企業建立混合辦公制度，若勞資雙方原本約定為到公司工作，企業不得因颱風來臨就片面要求改為居家辦公，仍須經勞工同意或依勞資協商程序辦理。假設勞工原本就是居家辦公（WFH），因無須外出通勤，原則上仍應依約提供勞務，不能主張另放「颱風假」或要求補休。若遇到學校停課、公司正常上班，而家中有未成年子女需要照顧，勞工可依法申請家庭照顧假，公司不得拒絕，但家庭照顧假期間不支薪。颱風期間從事外勤工作，包含物流、外送、工程維修等，職災風險明顯提高。104人力銀行提醒，企業應依職業安全衛生相關規定，事前完成危害辨識及防護措施；若勞工現場遇有立即危險，可依法停止作業並退避至安全場所，雇主不得因此給予不利處分。104人力銀行表示，每逢颱風來襲，停班停課資訊更新快速，企業除應持續關注各地方政府公告，也建議提前建立颱風應變SOP，包括出勤原則、聯繫窗口、居家辦公機制、交通補助及薪資計算方式，降低勞資雙方因資訊落差產生爭議。