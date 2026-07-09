我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界盃足球賽中場秀表演名單：瑪丹娜（左起）、夏奇拉（Shakira）、Burna Boy、BTS、Justin Bieber、Gustavo Dudamel。（圖／www.fifa.com）

📌以下為本文重點：

2026世界盃決賽中場秀時間、地點

2026世界盃決賽中場秀卡司有誰？

驚喜加入

世界盃首度舉辦決賽中場秀 募資1億救助兒童

2026世界盃決賽中場秀台灣哪裡可以看？

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 愛爾達電視 中華電信MOD / 網路訂閱 104場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 Hami Video 網路串流App（OTT） 104場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 華視 有線電視（第四台） 關鍵場次（如決賽、四強） 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮

2026年世界盃足球賽即將迎來最高潮，國際足球總會（FIFA）首度在世界盃決賽安排中場秀，先前已宣布流行天后瑪丹娜（Madonna）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、奈及利亞歌手Burna Boy、南韓天團BTS、指揮家古斯塔沃杜達美（Gustavo Dudamel），以及與Coldplay合作演出的PS22合唱團登台，官方如今再丟出震撼彈，加拿大流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）確定加入演出。完整卡司橫跨流行、拉丁、非洲音樂、K-POP與古典樂，將於美國時間7月19日（台灣為7月20日）帶來長約11分鐘的表演，豪華程度根本像把葛萊美獎頒獎典禮搬進足球場。《NOWNEWS今日新聞》本篇整理2026世界盃決賽中場秀時間、完整卡司與演出資訊，帶您一次掌握。2026世界盃決賽中場秀將於美國時間7月19日星期日（台灣時間7月20日），在美國紐澤西州東盧瑟福的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場，表演預計長約11分鐘。瑪丹娜（Madonna）夏奇拉（Shakira）Burna BoyBTS（防彈少年團）古斯塔沃杜達美PS22合唱團小賈斯汀（Justin Bieber）夏奇拉曾演唱2010年南非世界盃官方歌曲〈Waka Waka（This Time for Africa）〉，至今仍是最具代表性的世足神曲；BTS成員Jung Kook（柾國）則曾在2022年世界盃開幕典禮演唱官方歌曲〈Dreamers〉，這次BTS全員登上決賽中場秀，再度與世界盃合作。FIFA世界盃創辦以來，今年第一次在決賽安排正式中場秀，不只要讓冠軍戰更有娛樂看點，也希望把足球、音樂與公益影響力結合，讓這場全球矚目的決賽不只是比出冠軍，更成為世界同步收看的文化盛事。整場演出由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）參與策劃，光是幕後陣容就很有話題。這場中場秀也將支持「FIFA全球公民教育基金」，計畫目標募得1億美元，用於擴大全球兒童接受優質教育及參與足球運動的機會。FIFA希望藉由世界盃決賽的全球收視影響力，讓足球與音樂不只帶來11分鐘的表演，也能把關注轉化成實際資源，幫助更多教育資源不足的孩子。