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2026年世界盃16強賽阿根廷逆轉擊敗埃及的比賽，引發外界對裁判判決與VAR介入的激烈討論。面對賽後各種質疑聲浪，國際足總（FIFA）裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）首度公開說明對於阿根廷有利的兩次關鍵判決，並強調世界盃裁判團隊擁有完全獨立的執法權，絕對不會受到任何外部力量左右。阿根廷與埃及之戰堪稱本屆世界盃最具爭議的比賽之一。埃及原本一度取得2球領先，但第62分鐘再度攻破球門時，VAR回放後發現進攻發起階段，埃及球員阿提亞（Marwan Attia）對阿根廷後衛馬丁尼茲（Lisandro Martinez）有犯規動作，因此主審取消進球，讓比分維持不變。科里納表示，依照VAR執法規範，每當進球產生後，系統都會回溯檢查攻擊控球階段（Attacking Possession Phase），只要發現足以影響進球的犯規，即使發生在較早之前，也能建議主審重新檢視畫面。他指出，規則並沒有明文限制犯規與進球之間的距離或時間長短，只要屬於同一次進攻過程，就可能成為VAR介入的依據。另一個引發討論的畫面則發生在終場前。當時阿根廷前鋒阿瓦雷茲（Julián Álvarez）在禁區內與埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）爭搶球權，埃及球員認為阿瓦雷茲有犯規嫌疑，應判給12碼罰球，但主審並未吹判，VAR也沒有介入。隨後阿根廷立即發動反擊，最終由費南德茲（Enzo Fernández）攻進致勝球，以3：2完成逆轉。針對這次攻防，科里納解釋裁判團隊認定阿瓦雷茲是先碰到球，後續接觸屬於正常足球身體碰撞，因此不構成犯規。他表示，足球比賽本來就存在一定程度的身體對抗，並非所有接觸都必須吹罰，裁判與VAR在這次判決上的標準一致，因此沒有理由介入改判。賽後，埃及總教練哈山（Hossam Hassan）曾公開質疑比賽受到場內外因素影響，甚至暗示裁判可能承受來自外界的壓力。對此，科里納罕見作出正面回應。他強調，外界可以理性討論判決內容，但毫無根據地質疑裁判誠信，不僅傷害比賽公信力，也可能讓裁判及其家人遭受威脅，「沒有人可以懷疑世界盃裁判的誠信，更不能聲稱FIFA裁判工作會受到任何人影響，包括FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）在內。」科里納最後表示，裁判和球員、教練一樣，都希望在最高舞台做出最正確的判斷，雖然足球判決難免帶有主觀成分，但FIFA對本屆世界盃裁判團隊整體執法表現仍充滿信心。