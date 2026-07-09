巴威颱風（國際命名：Bavi）在今（9）日下午2時30分發布海上颱風警報，雖然巴威颱風已有減弱趨勢，目前路徑也不會登陸台灣，不過周五晚上至周六（7月10日至7月11日）接近台灣時，仍會給台灣帶來大豪雨、12級強風。隨後巴威將直衝中國，對中國沿海城市帶來威脅。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，12日巴威將開始對中國福建、浙江造成影響，呼籲有要前往中國地區的民眾要小心。
7/12影響中國福建、浙江 這8地注意暴雨、土石流
針對巴威颱風對中國的影響，賈新興表示，根據巴威颱風預估路徑來看，7月12日到7月13日，巴威颱風將會對福建、浙江造成威脅；7月14日到7月15日則是輪到安徽、江蘇、山東、河南、北京 、天津以及大連、瀋陽等地受到影響。
賈新興指出，巴威颱風預計登陸福建後，減弱為輕度颱風，但7月14日巴威會跟鋒面系統結合，7月14日到7月15日安徽、江蘇、山東、河南、北京 、天津、大連、瀋陽等地要特別留意暴雨和土石流。提醒有要前往中國這些地區的民眾要多加留意。
通過台灣威力減弱 朝福建、浙江前進
根據中國中央氣象台今（9）日上午8時指出，巴威將以每小時15到20公里的速度朝西北方向移動，於11日白天登陸或擦過台島北部沿海，然後朝福建中部到浙江南部沿海靠近，強度會逐漸減弱。
香港天文台也表示，颱風巴威會在明（10）日橫過台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，移向浙江南部至福建北部一帶，其外圍下沉氣流會在明日及周六（11日）為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫也可能形成午後雷陣雨。
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針對巴威颱風對中國的影響，賈新興表示，根據巴威颱風預估路徑來看，7月12日到7月13日，巴威颱風將會對福建、浙江造成威脅；7月14日到7月15日則是輪到安徽、江蘇、山東、河南、北京 、天津以及大連、瀋陽等地受到影響。
賈新興指出，巴威颱風預計登陸福建後，減弱為輕度颱風，但7月14日巴威會跟鋒面系統結合，7月14日到7月15日安徽、江蘇、山東、河南、北京 、天津、大連、瀋陽等地要特別留意暴雨和土石流。提醒有要前往中國這些地區的民眾要多加留意。
根據中國中央氣象台今（9）日上午8時指出，巴威將以每小時15到20公里的速度朝西北方向移動，於11日白天登陸或擦過台島北部沿海，然後朝福建中部到浙江南部沿海靠近，強度會逐漸減弱。
香港天文台也表示，颱風巴威會在明（10）日橫過台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，移向浙江南部至福建北部一帶，其外圍下沉氣流會在明日及周六（11日）為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫也可能形成午後雷陣雨。
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