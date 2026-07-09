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全球無人機商機引爆，台中如何搶佔先機？台中市長候選人、立委何欣純今(9)日與漢翔公司沙鹿廠企業工會會面，針對無人機與航太產業發展把脈。何欣純力挺台中智慧製造實力，她表示，台中有精密機械與完整供應鏈，絕對能成為台灣無人機的研發與製造基地！漢翔沙鹿廠工會理事長邱振銘說，國際競爭步伐緊湊，產業界最怕政策搖擺。他指出，特別預算能一次匡列發展方向與經費，讓企業能安心進行長遠的研發、投資與接單規劃；若改採一般年度預算，恐增加政策變數，影響產業布局。過去曾六度在立院鞠躬為產業請命的何欣純表示，無人機從研發設計、資安認證到非紅供應鏈的布局，都是打國際盃的關鍵。她強調，這項產業背後連結的是台中上萬家協力廠商、數十萬個產業家庭的生計。何欣純呼籲，朝野放下成見，儘速通過無人機相關法案與特別預算，提供長期穩定的資源，讓台中實力雄厚的精密加工與系統整合優勢得以發揮，加速朝向國防產業鏈核心城市邁進。