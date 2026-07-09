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中國四川省宜賓市自上個月底起，就頻頻發生地震，直到今（9日）早晨都還有規模4.8的地震傳出，居民擔心是否為大地震前兆之際，當地清溪村一處竹林環繞的天然避暑小河，河水不知何故，突然由清澈變紅，引發恐慌，當地政府已經介入調查，呼籲民眾先不要過度聯想。綜合中媒報導，清溪村多位居民反映河水變紅的狀況，目擊者何姓男子聲稱，自己在河邊遊玩時，親眼看見原本清澈見底的河水，玩著玩著就變成了紅色。此事在中國網路平台上引發討論，「宜賓地震後一河流異常變紅」等字串也登上熱搜。不少中國民眾直言，近期接連發生洪水、蛇、地震、河水變紅等異常現象，令人十分擔憂，紛紛打下：「真的有點麻了」、「該注意的安全別鬆懈，廣西的蛇還沒抓完呢」、「活著這件事，以前覺得理所當然，現在覺得是每天開盲盒。」不過，也有中國的科普網紅認為，有可能是因為地震後、有機物污染水體導致，無關乎神秘，提醒大家要注意一下地震後的飲水問題。對此，當地政府已介入核實，調查河水變紅的具體原因，呼籲民眾不信謠、不傳謠，等待官方通報即可，同時注意安全，防範餘震及次生災害，避免靠近危險區域。