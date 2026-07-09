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強颱巴威襲台，台北市長蔣萬安昨日主持防災整備會議時要求區公所做好萬全準備，「屆時不要發生任何需要緊急調度的情事」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（9）日表示，第一線人員非常辛苦，但緊急調度是市府權力，大家要協力合作。沈伯洋在立法院受訪表示，第一線的人員真的非常辛苦，緊急調度本來就是市政府的權力，第一線人員現在在防災上面就已經非常辛苦，現在是大家要協力合作的時候。對於颱風來襲是否有相關呼籲？沈伯洋說，無論中央或市府都必須要確認水利設施運作無虞，並做好邊坡防治工作，市府也要準備緊急調度，大家一起防災守護市民安全；他指出，防災不分藍綠，無論中央或市府都必須要確認水利設施運作無虞，並做好邊坡防治工作，他下午也會至相關現場巡查，大家一起防災，重點是守護市民安全。媒體提問，昨敦化北路發生路面塌陷。沈伯洋說，路面塌陷事件愈來愈嚴重，2023年至今已經發生超過10起，應該先把熱點找出來，先做防範；他認為，等到防災過後，要趕緊做一次總體檢，讓人民安心。