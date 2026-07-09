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嘆萬美玲拒絕面對錯誤！王婉諭：孩子看著大人怎麼使用權力

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，自投入桃園市議員選舉後，接連遭爆出多起校園霸凌爭議；他於6日首度公開致歉，坦承曾在同學頭髮塗白膠、替同學取綽號，以及外送糾紛等5項事件，不過對於其他指控全盤否認。時代力量黨主席王婉諭透露，看得出來萬美玲非常以自己兒子為傲，但可怕的是，家長拒絕面對錯誤，甚至努力粉飾太平，而孩子是看著大人怎麼使用權力長大的。王婉諭表示，萬美玲算是她的前同事，但雙方政治立場大不相同，曾跟對方講過幾次話，萬美玲只要講到自己的孩子，神情總是很不一樣，看得出來，她以兒子為傲，天下很多的父母也都是這樣。可是，當孩子的問題，已經牽涉到被傷害的人、牽涉到公共職位、牽涉到人民要不要把權力交給他的時候，「真正困難的，反而是要承認：我的孩子，曾經傷害別人」。「因為這件事不只是政治，也是教育。」王婉諭認為，關鍵不只在於一個候選人要不要面對自己的過去，也在於一位母親能否承認，自己的孩子做錯了很多事。顯然，不論是為了權力、為了自己，萬美玲都沒有做到這件事。王婉諭直言，自己試著去看佀廣洋的政見和受訪，依然看不出來，除了「萬美玲的孩子」之外，佀廣洋是誰？他對桃園的想像是什麼？他為什麼要從政？在這些人眼裡，政治根本不需要理念、不需要專業。這樣的政治，才是最荒謬的。「最後，我還是想說：犯錯不可怕。可怕的是，家長拒絕面對錯誤，甚至努力粉飾太平。」王婉諭強調，孩子是看著大人怎麼使用權力長大的，真正決定一個孩子會變成什麼樣的大人的，是他開始犯錯之後，家長怎麼回應、孩子怎麼理解、能不能看見別人的痛苦？還有長大以後，他願不願意誠實面對。