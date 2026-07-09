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許多上班族會在上班前買一杯咖啡來提振精神，避免工作時打瞌睡，近年能量飲也成為選項。然而，日本筑波大學最新研究指出，相較於含糖飲料帶來龐大的代謝負擔，每天面對電腦工作的上班族飲用「強氣泡水」，同樣可減輕疲勞感。根據讀賣新聞報導，日本筑波大學發表了一項研究結果指出，許多人因上班使用電腦或在玩遊戲時，導致大腦負擔過重、感到累了的時候，常會選擇含糖咖啡飲料或能量飲料。雖然這些飲料被認為具有暫時改善疲勞的效果，但若攝取過多的糖分和咖啡因，恐會引發生活習慣病等健康問題。因此，日本筑波大學研究所博士班三年級的高橋史穩（28歲）與松井崇准教授（運動生物化學）等人共同組成的研究團隊，發表了一項研究結果，高橋等人將目光放向了無糖的「強碳酸水」，並與碳酸飲料龍頭大廠「朝日飲料」（Asahi Soft Drinks）展開合作研究。該研究利用了需要快速判斷與高度專注力的電競遊戲（eSports）進行實驗。14名平均年齡22.9歲的男女受試者，連續進行了3個小時的足球遊戲。過程中，受試者每隔1小時飲用一次強碳酸水，並反覆接受疲勞度評估，以及測量血糖值和心率。在另一天，受試者則改為飲用純水進行同樣的遊戲，以此對比兩者的效果。結果顯示，與飲用純水相比，飲用強碳酸水時，受試者的疲勞感增加幅度受到了抑制，且「覺得好玩」的愉悅感也隨之提升。此外，研究也證實了強碳酸水具有讓受試者的判斷速度與準確度不易下降的效果。松井崇指出，這可能是因為碳酸的刺激接觸到喉嚨後傳導至腦幹，進而活化了神經活動。經測量血糖值及唾液中的壓力荷爾蒙後發現，飲用強碳酸水與純水時並無顯著差異，這顯示強碳酸水不像含糖飲料那樣會為身體帶來龐大的代謝負擔。此外，研究還發現，受試者在飲用強碳酸水時，遊戲過程中的違規行為較少，這顯示受試者的「耐性」有所提升。松井笑說，「在現實生活中，如果我們改喝強碳酸水而非含糖飲料，那麼即使累積了疲勞，或許也能克制住脾氣，避免對周遭的人說出多餘的廢話。」