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法國隊為何會成為本屆世界盃奪冠最大熱門？答案不只是姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的豪華陣容，而是他們在進攻端已經出現明顯升級。英國媒體《衛報》分析指出，法國本屆逐漸形成由姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）與奧利塞（Michael Olise）組成的新三叉戟，讓球隊不再只是依賴單點爆破，而是能透過速度、跑位與肋部連線，不斷攻擊對手防線身後空間。不過這套打法也藏有風險，當法國壓上進攻時，身後空間同樣可能成為摩洛哥8強戰尋求爆冷的最大破口。《衛報》指出，法國本屆逐漸把進攻主導權交給姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）與奧利塞（Michael Olise），其中奧利塞在姆巴佩身後活動效果更好，姆巴佩也真正適應單箭頭角色。這讓法國前場不只靠邊路爆破，而是能在肋部、禁區前沿與身後空間形成多點威脅。法國總教練德尚（Didier Deschamps）也提醒球隊，8強對摩洛哥必須在進攻端更有效率。路透社報導，法國前場擁有姆巴佩、登貝萊、奧利塞、巴爾科拉（Bradley Barcola）等攻擊手，速度與一對一能力是最大優勢，但面對摩洛哥這種防守紀律強的球隊，能否把優勢轉化為進球，將是關鍵。法國最可怕之處，在於對手只要防線稍微前壓，就可能被姆巴佩與登貝萊用速度懲罰；若退得太深，又會給奧利塞與中場更多控球、分球與二次進攻空間。這也是法國成為奪冠熱門的根本原因，他們不只是有球星，而是有能力用速度、跑位與傳球角度，反覆製造對手防線身後的壓力。不過，這個優勢也伴隨風險。法國若邊後衛與中場壓得太高，身後同樣會留下反擊空間。路透社形容，摩洛哥將是法國本屆「第一個真正考驗」，因為摩洛哥不再只是黑馬，而是一支能靠防守、轉換與效率懲罰強隊的成熟球隊。《衛報》8強戰力排行仍把法國列為第1，摩洛哥則排第5，並指出摩洛哥具備臨場調整與高效率終結能力。這代表摩洛哥若想爆冷，不能與法國打開放對攻，而是要降低比賽節奏、壓縮禁區前空間，並在法國壓上後快速打身後。整體來看，法國成為奪冠熱門的理由很清楚：前場三叉戟成形、攻擊層次增加，且能持續威脅對手防線身後。但真正隱憂也在同一個區域，若法國久攻不下又壓得過深，摩洛哥的反擊可能成為比賽最大變數。