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黑馬迎戰豪門 爭取最後晉級機會

▲北美賽區LYON今將對上歐洲賽區G2。（圖／lolesports Flickr）

2026 MSI季中邀請賽賽程

2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

《英雄聯盟》2026年MSI季中邀請賽今（10）日將進行敗部組歐美對決，由北美賽區第一種子LYON，對上歐洲豪門G2，只要輸了就會被淘汰，比賽從下午4點開始，LYON在上一輪賽事擊敗太平洋賽區TSW晉級，G2則是透過選角、操作，抓住T1劣勢，親手終結T1的MSI之旅，《NOWNEWS》也整理MSI賽程、直播連結、賽事亮點，讓電競迷們一次掌握。北美賽區以黑馬之姿拿下第一種子的LYON，在進入敗部比賽後，以直落三擊敗太平洋賽區第一種子TSW，現在將對上歐洲賽區第一種子G2。G2在前一場比賽對上冠軍隊伍T1，G2用選角BP優勢擊潰T1，讓Caps睽違7年打敗Faker，今天這場歐美對決鹿死誰手，值得期待。16:00 LYON vs G2