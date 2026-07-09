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大S（徐熙媛）病逝近1年半，名下房產分配問題備受關注，她生前留下的「台北信義」和S媽（黃春梅）現在居住的「國家藝術館」兩棟豪宅，可能因為無人繳房貸及繼承權順位問題被法拍、S媽和家人恐怕被迫搬離住處，對此，S媽情緒激動脫口：「我會跟熙媛住在一起的，又團圓了！」讓外界十分擔憂她的狀況。據《壹蘋新聞網》報導，大S生前和具俊曄所住的「台北信義」豪宅，目前每月需繳約100萬元房貸，如今沒人居住也沒人繳房貸，最終可能被強制法拍，另S媽和大S大姊徐熙嫻、老公等一家人現在居住的「國家藝術館」豪宅，因為S媽並非所有權人及繼承人，無權分配或繼續無償占有該房產，被法院判定必須強制搬家，未來恐怕也將成為法拍屋。報導指出，S媽被問及兩棟房子可能被法拍，她先是說：「這是法律問題、汪小菲也沒辦法？到時候再說吧！謝謝。」而S媽再被問一家人之後可能無地方可住，她突然說：「其實我有地方住、我會跟熙媛住在一起的，又團圓了！」情緒似乎非常激動，令外界相當憂心。對於媒體報導大S名下豪宅面臨法拍，以及S媽感嘆恐「被迫搬離自己買的家」一事，關係人、前女婿汪小菲發聲明表示，自己和家人在兼顧全體繼承人權益的前提下，全力支持S媽繼續居住於現住所，且已經多次透過律師表達此立場，絕無趕人打算。針對豪宅財務狀況，汪小菲說，自大S辭世後，他持續協助代繳兩名家人按月應負擔的貸款，目前財務正常，並無任何導致不動產遭法拍的情形。