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第二季營收創新高 受惠麥味登元氣蛋白系列

揚秦國際企業（2755）於今（9）日公布6月及第二季自結營收，6月營收2.97億元，年增18.34%，較5月略減2.27%，創同期新高、單月歷史次高紀錄。今年第二季營收8.80億元，較第一季成長6.61%，較去年同期成長17.37%，創單季歷史新高，累計上半年營收17.07億元，年增19.07%，同創歷史新高紀錄。展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，隨著餐飲產業進入暑期旺季，外食商機蓬勃，預期將帶動業績持續增溫。揚秦營運主力「麥味登」全台總店數突破千店大關後，營運規模持續擴大，上半年度門市淨成長79家，帶動整體營收向上，下半年將持續展店並全力擴大市佔。鍋物品牌「涮金鍋」第9店桃園八德建德店鎖定青年與家庭客群，佔地約116坪設有118席座位，預計在7月下旬正式開幕營運。林麗玲表示，第二季營收創新高，主要受惠於麥味登「元氣蛋白系列」新品熱賣及品牌聯名效益加持。林麗玲指出，麥味登推出的蛋白堡以純蛋白液製作的「蛋白磚」全面取代傳統高澱粉的漢堡麵包，切中了現代人對高蛋白、低澱粉的機能性飲食需求，拉高客單價，更吸引了大量關注健康、有健身、減脂需求的全新客群，成為全時段的導客引流利器。截至目前，「麥味登」總店數1033家，「炸雞大獅」海內外店數121家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數１家。