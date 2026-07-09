巴威颱風（國際命名：Bavi）已經發布「海上颱風警報」，隨著路徑持續逼近，台灣各地明（10）日晚上開始也要迎接強風豪雨，中央氣象署預報中心科長林伯東提醒，巴威颱風今（9）日雖有減弱趨勢，但靠近台灣時距離太近，周五晚上至周六（7月10日至7月11日），仍會有大豪雨、12級強風威脅。《NOWNEWS》也透過本文整理巴威颱風「路徑、強度、陸警時間、對台風雨影響」等資訊。
強烈颱風巴威，今（9）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方920公里的海面上，以每小時20轉23公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時220公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
巴威颱風觸陸時間延後 強度、暴風圈也將縮小
林伯東說明，巴威颱風路徑今天下午變化不大，依舊是「通過北部近海」機率較高，直接登陸的機率低，不過由於巴威速度有稍微放慢，氣象署預估「陸上颱風警報」周五清晨發布，暴風圈接觸陸地的時間，也稍微延後至周五深夜，首波接觸的熱區是「宜蘭或花蓮」，大台北、桃園以南也會陸續進入暴風圈範圍。
林伯東指出，巴威颱風正進入一片「不利發展」的區域，強度今天有明顯減弱，不排除靠近台灣途中，有機會降級到「中颱上限」，暴風半徑從380公里下降至350公里左右，但就算如此，仍是一顆「又大又強」的颱風，靠近台灣時的風雨影響仍不容小覷。
周五晚上至周六最危險 豪雨、12級強風全都來
氣象署提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
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林伯東說明，巴威颱風路徑今天下午變化不大，依舊是「通過北部近海」機率較高，直接登陸的機率低，不過由於巴威速度有稍微放慢，氣象署預估「陸上颱風警報」周五清晨發布，暴風圈接觸陸地的時間，也稍微延後至周五深夜，首波接觸的熱區是「宜蘭或花蓮」，大台北、桃園以南也會陸續進入暴風圈範圍。
林伯東指出，巴威颱風正進入一片「不利發展」的區域，強度今天有明顯減弱，不排除靠近台灣途中，有機會降級到「中颱上限」，暴風半徑從380公里下降至350公里左右，但就算如此，仍是一顆「又大又強」的颱風，靠近台灣時的風雨影響仍不容小覷。
氣象署提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
此外，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
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