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別白跑一趟！台北寶可夢中心宣布新品延期販售

將延期至7月18日（六）進行販售。

▲為確保顧客及員工安全，台北寶可夢中心將於7月11日取消「開店前發放入店整理券」。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■7月18日台灣寶可夢中心新品清單

▲7月18日台灣寶可夢中心新品清單。（圖／IG@pokemon_taiwan）

寶可夢粉絲注意！台灣寶可夢中心原訂於7月11日上架《Pokémon GO》10週年紀念的系列商品「維羅博士的助手皮卡丘」兩款玩偶，但受到巴威颱風影響，今（9）日官方宣布將延期至7月18日販售。不過，PChome 24h線上販售則維持在7月10日開始。台灣寶可夢官方表示，原訂於7月11日（六）在台北寶可夢中心（ Pokémon Center TAIPE）及高雄 夢時代購物中心的「Pokémon Center POP-UP STORE」 發售的《Pokémon GO》10週年紀念的系列商品，因受巴威颱風影響，不過，PChome 24h購物的「Pokémon Store」將依原訂時間7月10日（五）16時00分 正常販售。同時為了確保顧客及員工安全，台北寶可夢中心將於7月11日取消「開店前發放入店整理券」，高雄夢時代 POP-UP STORE則是7月10日、7月11日皆取消，官方表示，請於百貨商場開店後直接前往寶可夢中心。