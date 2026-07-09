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官方沉默數天 為了宣傳周邊再發文

did someone order a digital pizza?



— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) July 7, 2026

達美樂加入戰局 公司策略難調整

Sony日前宣布，2028年將停止推出 PlayStation 實體遊戲光碟，也打算關閉 PlayStation 3 與 PlayStation Vita 數位商店，消息一出引爆全球玩家怒火，就連知名速食店肯德基也加入嘲諷行列。PlayStation官方帳號7日再度發文，不過卻是宣傳其他周邊商品，沒有針對實體遊戲光碟進行回應，連鎖披薩店達美樂沒放過這次機會，在底下留言表示，「有人訂了數位披薩嗎？」PlayStation官方在7月1日宣布，未來會停止發售實體遊戲光碟，該項策略將在2028年開始實行，隨後官方就沒有發表任何貼文，一直到7日官方才又在社群發文，不過是為了宣傳遊戲周邊商品。官方發表一段約28秒的影片，介紹FlexStrike無線格鬥搖桿，展示其零件更換方式，沒有實際展示操作畫面。這篇貼文並沒有吸引玩家期待搖桿上市，而是讓許多玩家留言痛批PlayStation取消實體遊戲光碟的決定，許多玩家貼出自己PS5遊戲光碟的收藏，還有嘲諷Sony應該正視這個問題。知名連鎖品牌達美樂披薩的官方帳號也加入這場戰局，在PlayStation的官方X貼文下留言，「有人訂了數位披薩嗎？」暗諷PlayStation要把實體光碟通通改為數位版本。雖然引起大批玩家反彈，不過外界認為，Sony短時間內應該不會改變策略，加上近幾年數位版遊戲銷售量已超越實體版，加上先前已經有消息傳出，Sony正在調整光碟設備生產線，因此停產實體光碟應該是勢在必行了。