颱風來勢洶洶，除了購買生鮮蔬菜，不少民眾也紛紛衝往賣場搶購泡麵、冷凍水餃等防颱囤糧首選。水餃不僅烹調方便快速，更是颱風天不出門的最佳神隊友。最近有網友在臉書社團發問，好奇全聯福利中心究竟哪一款冷凍水餃最受推崇？貼文隨即引發熱烈討論，其中老字號的「及第水餃」獲得一面倒好評，被老饕封為冰箱必備的囤貨神物！

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🟡 老饕一面倒狂推！全聯及第水餃皮Q爆汁
在社群社團「我愛全聯－好物老實說」討論中，「及第水餃」聲量強勢碾壓其他品牌。老饕讚其大顆餡滿、咬下會爆汁，手工捏花系列與韭菜豬肉更是熱銷首選。網友表示及第皮薄有勁且不易煮破，連微波都相當美味；高麗菜與甜鹹的瓜仔肉口味也深受小朋友喜愛，是許多家庭冰箱的常備款。

▲賣場冷凍櫃擺滿各式水餃，是不少人防颱準備必買食物。（圖／記者徐銘穗攝）
▲賣場冷凍櫃擺滿各式水餃，是不少人防颱準備必買食物。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡 灣仔碼頭義美各有鐵粉！這款主打少添加
除了及第外，其他冷凍水餃大牌也各有擁護者。像是「灣仔碼頭」的剝皮辣椒雞口味就獲得極高評價，被大讚超級好吃；而「義美」手工高麗菜豬肉水餃則憑藉添加物極少、成分單純，被網友封為良心企業首選。此外，奇美、台糖與龍鳳香菜水餃也都有固定死忠粉絲支持。

🟡 記者私房超值推薦！單顆不到1元煎水餃
除了熱門大牌，《NOWNEWS今日新聞》記者也整理出隱藏版超值首選。小資族不妨參考萬家福（原名家樂福）自有品牌 UNIDESIGN 冷凍水餃，每包 910 公克僅售 59 元（約 64 顆），換算下來單顆不到 1 元，銅板價就能飽餐一頓。記者先前就很推薦改名前的家樂福自有品牌水餃，價格親民且無豬肉腥味、不油膩，特別適合用平底鍋煎成香酥煎餃，連小朋友都能一口氣嗑完一整盤！

▲萬家福改名前「家樂福自有品牌 simple系列」冷凍水餃一包59元，有網友推薦「便宜好吃」。（圖／家樂福Carrefour商品網友真心話臉書）
▲萬家福改名前「家樂福自有品牌 simple系列」冷凍水餃一包59元，有網友推薦「便宜好吃」。（圖／家樂福Carrefour商品網友真心話臉書）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...