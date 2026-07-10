颱風來勢洶洶，除了購買生鮮蔬菜，不少民眾也紛紛衝往賣場搶購泡麵、冷凍水餃等防颱囤糧首選。水餃不僅烹調方便快速，更是颱風天不出門的最佳神隊友。最近有網友在臉書社團發問，好奇全聯福利中心究竟哪一款冷凍水餃最受推崇？貼文隨即引發熱烈討論，其中老字號的「及第水餃」獲得一面倒好評，被老饕封為冰箱必備的囤貨神物！
🟡 老饕一面倒狂推！全聯及第水餃皮Q爆汁
在社群社團「我愛全聯－好物老實說」討論中，「及第水餃」聲量強勢碾壓其他品牌。老饕讚其大顆餡滿、咬下會爆汁，手工捏花系列與韭菜豬肉更是熱銷首選。網友表示及第皮薄有勁且不易煮破，連微波都相當美味；高麗菜與甜鹹的瓜仔肉口味也深受小朋友喜愛，是許多家庭冰箱的常備款。
🟡 灣仔碼頭義美各有鐵粉！這款主打少添加
除了及第外，其他冷凍水餃大牌也各有擁護者。像是「灣仔碼頭」的剝皮辣椒雞口味就獲得極高評價，被大讚超級好吃；而「義美」手工高麗菜豬肉水餃則憑藉添加物極少、成分單純，被網友封為良心企業首選。此外，奇美、台糖與龍鳳香菜水餃也都有固定死忠粉絲支持。
🟡 記者私房超值推薦！單顆不到1元煎水餃
除了熱門大牌，《NOWNEWS今日新聞》記者也整理出隱藏版超值首選。小資族不妨參考萬家福（原名家樂福）自有品牌 UNIDESIGN 冷凍水餃，每包 910 公克僅售 59 元（約 64 顆），換算下來單顆不到 1 元，銅板價就能飽餐一頓。記者先前就很推薦改名前的家樂福自有品牌水餃，價格親民且無豬肉腥味、不油膩，特別適合用平底鍋煎成香酥煎餃，連小朋友都能一口氣嗑完一整盤！
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在社群社團「我愛全聯－好物老實說」討論中，「及第水餃」聲量強勢碾壓其他品牌。老饕讚其大顆餡滿、咬下會爆汁，手工捏花系列與韭菜豬肉更是熱銷首選。網友表示及第皮薄有勁且不易煮破，連微波都相當美味；高麗菜與甜鹹的瓜仔肉口味也深受小朋友喜愛，是許多家庭冰箱的常備款。
除了及第外，其他冷凍水餃大牌也各有擁護者。像是「灣仔碼頭」的剝皮辣椒雞口味就獲得極高評價，被大讚超級好吃；而「義美」手工高麗菜豬肉水餃則憑藉添加物極少、成分單純，被網友封為良心企業首選。此外，奇美、台糖與龍鳳香菜水餃也都有固定死忠粉絲支持。
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