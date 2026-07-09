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▲TREASURE高雄演唱會票價、座位圖。（圖／超級圓頂）

韓團TREASURE宣布將於9月26日首度登上高雄巨蛋，舉辦《TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN KAOHSIUNG》演唱會，票價分為6375元、5380元、4980元、3980元、2980元、1980元、一般身障票2490元、輪椅身障票990元，全場均為座席，7月17日讓登記粉絲優先購、7月19日正式在遠大售票Ticket Plus開賣。TREASURE這次將帶著最新作品《NEW WAV》以及全新舞台前進高雄開唱，成員們也許願：「希望未來可以挑戰體育場級場館！」演出時間：2026年9月26日（六）18:00演出地點：高雄巨蛋活動票價：6375、5380、4980、3980、2980、1980（全場均座席）一般身障票2490、輪椅身障票990售票日期：2026年7月09日（四）14:00～7月10日（五）23:59／Fanclub登記2026年7月17日（五）12:00／粉絲優先購2026年7月19日（日）12:00／正式販售售票平台：遠大售票Ticket PlusTREASURE是YG娛樂旗下男團、BLACKPINK的師弟，成員包含崔玹碩、志焄、Yoshi、俊奎、尹材赫、Asahi、道榮、Haruto、朴炡禹、蘇庭煥，於2020年8月以單曲《THE FIRST STEP : CHAPTER ONE》正式出道，憑藉出道曲〈BOY〉迅速打開知名度，接連橫掃Asia Artist Awards、MAMA、Golden Disc Awards、Seoul Music Awards等多項新人獎。6月推出第4張迷你專輯《NEW WAV》，不僅首次登上Oricon專輯週榜排行榜冠軍，也拿下Billboard Japan Top Albums Sales第一名，展現穩定的人氣。主打歌〈IF I〉MV上架僅6天9小時便突破5000萬次觀看，刷新TREASURE出道以來最快紀錄。