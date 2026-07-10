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命理師小孟老師分析12星座今（10）日運勢，天秤座在工作上屬於先苦後甘，感情上要積極爭取見面機會，雙魚座財運方面要注意會有親友來借貸，摩羯座短線交易得利。工作：奮力一搏可成感情：慎防感情詐騙財運：意外花費增加牡羊幸運色:磚紅色貴人:巨蟹小人:水瓶工作：能力卓越亮眼感情：態度認真負責財運：財運蒸蒸日上金牛幸運色:珊瑚橘貴人:水瓶小人:摩羯工作：真誠打動客戶感情：提升心靈互動財運：成交大幅成長雙子幸運色:紫晶色貴人:天蠍小人:射手工作：尚須毅力堅持感情：老實面對內心財運：留意下坡行情巨蟹幸運色:琥珀色貴人:牡羊小人:巨蟹工作：貴人暗中幫忙感情：愛情無須多言財運：信任自己能力獅子幸運色:深棕色貴人:雙魚小人:天蠍工作：不宜過度交涉感情：坦誠才能長久財運：財運滾滾進帳處女幸運色:奶茶色貴人:金牛小人:雙子工作：工作先苦後甜感情：爭取見面機會財運：打起精神賺錢天秤幸運色:深藍色貴人:獅子小人:處女工作：長期合作布局感情：激情慢慢冷卻財運：正財明顯提升天蠍幸運色:金箔色貴人:處女小人:獅子工作：合作愉快順利感情：共同目標前進財運：參考專家分析獅子幸運色:米白色貴人:天秤小人:金牛工作：一時失志消極感情：不再互相猜忌財運：短線交易得利魔羯幸運色:碧綠色貴人:雙子小人:雙魚工作：保留個人實力感情：真愛勇於追求財運：保守穩健成長水瓶幸運色:淺灰色貴人:射手小人:牡羊工作：短暫光鮮亮麗感情：別被情緒蒙蔽財運：注意親友借貸雙魚幸運色:水藍色貴人:摩羯小人:天秤