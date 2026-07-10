命理師小孟老師分析12星座今（10）日運勢，天秤座在工作上屬於先苦後甘，感情上要積極爭取見面機會，雙魚座財運方面要注意會有親友來借貸，摩羯座短線交易得利。
牡羊座：
工作：奮力一搏可成
感情：慎防感情詐騙
財運：意外花費增加
牡羊幸運色:磚紅色
貴人:巨蟹
小人:水瓶
金牛座：
工作：能力卓越亮眼
感情：態度認真負責
財運：財運蒸蒸日上
金牛幸運色:珊瑚橘
貴人:水瓶
小人:摩羯
雙子座：
工作：真誠打動客戶
感情：提升心靈互動
財運：成交大幅成長
雙子幸運色:紫晶色
貴人:天蠍
小人:射手
巨蟹座：
工作：尚須毅力堅持
感情：老實面對內心
財運：留意下坡行情
巨蟹幸運色:琥珀色
貴人:牡羊
小人:巨蟹
獅子座：
工作：貴人暗中幫忙
感情：愛情無須多言
財運：信任自己能力
獅子幸運色:深棕色
貴人:雙魚
小人:天蠍
處女座：
工作：不宜過度交涉
感情：坦誠才能長久
財運：財運滾滾進帳
處女幸運色:奶茶色
貴人:金牛
小人:雙子
天秤座：
工作：工作先苦後甜
感情：爭取見面機會
財運：打起精神賺錢
天秤幸運色:深藍色
貴人:獅子
小人:處女
天蠍座：
工作：長期合作布局
感情：激情慢慢冷卻
財運：正財明顯提升
天蠍幸運色:金箔色
貴人:處女
小人:獅子
射手座：
工作：合作愉快順利
感情：共同目標前進
財運：參考專家分析
獅子幸運色:米白色
貴人:天秤
小人:金牛
摩羯座：
工作：一時失志消極
感情：不再互相猜忌
財運：短線交易得利
魔羯幸運色:碧綠色
貴人:雙子
小人:雙魚
水瓶座：
工作：保留個人實力
感情：真愛勇於追求
財運：保守穩健成長
水瓶幸運色:淺灰色
貴人:射手
小人:牡羊
雙魚座：
工作：短暫光鮮亮麗
感情：別被情緒蒙蔽
財運：注意親友借貸
雙魚幸運色:水藍色
貴人:摩羯
小人:天秤
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：奮力一搏可成
感情：慎防感情詐騙
財運：意外花費增加
牡羊幸運色:磚紅色
貴人:巨蟹
小人:水瓶
金牛座：
工作：能力卓越亮眼
感情：態度認真負責
財運：財運蒸蒸日上
金牛幸運色:珊瑚橘
貴人:水瓶
小人:摩羯
雙子座：
工作：真誠打動客戶
感情：提升心靈互動
財運：成交大幅成長
雙子幸運色:紫晶色
貴人:天蠍
小人:射手
巨蟹座：
工作：尚須毅力堅持
感情：老實面對內心
財運：留意下坡行情
巨蟹幸運色:琥珀色
貴人:牡羊
小人:巨蟹
獅子座：
工作：貴人暗中幫忙
感情：愛情無須多言
財運：信任自己能力
獅子幸運色:深棕色
貴人:雙魚
小人:天蠍
處女座：
工作：不宜過度交涉
感情：坦誠才能長久
財運：財運滾滾進帳
處女幸運色:奶茶色
貴人:金牛
小人:雙子
天秤座：
工作：工作先苦後甜
感情：爭取見面機會
財運：打起精神賺錢
天秤幸運色:深藍色
貴人:獅子
小人:處女
天蠍座：
工作：長期合作布局
感情：激情慢慢冷卻
財運：正財明顯提升
天蠍幸運色:金箔色
貴人:處女
小人:獅子
射手座：
工作：合作愉快順利
感情：共同目標前進
財運：參考專家分析
獅子幸運色:米白色
貴人:天秤
小人:金牛
摩羯座：
工作：一時失志消極
感情：不再互相猜忌
財運：短線交易得利
魔羯幸運色:碧綠色
貴人:雙子
小人:雙魚
水瓶座：
工作：保留個人實力
感情：真愛勇於追求
財運：保守穩健成長
水瓶幸運色:淺灰色
貴人:射手
小人:牡羊
雙魚座：
工作：短暫光鮮亮麗
感情：別被情緒蒙蔽
財運：注意親友借貸
雙魚幸運色:水藍色
貴人:摩羯
小人:天秤