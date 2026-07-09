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▲曾沛慈因《浪姐7》爆紅後，傳出將辦個人巡演，代言、節目、電影電視OST等邀約還幾乎排滿。（圖／翻攝自曾沛慈 Pets Tseng FB）

女星曾沛慈近日因出演中國節目《乘風2026》（浪姐7）而爆紅，還成為繼Ella、王心凌之後，第3位奪冠的台灣人。但其實她的出道之路並不是一路順遂，還曾於2020年～2022年經歷過近3年的低谷期，因幾乎沒有任何邀約而零收入，帳戶一度僅剩12元。但在成功爆紅後，曾沛慈也大翻身，不僅傳出將辦個人巡演，單集節目通告費還飆到60萬元人民幣（約台幣277萬元），直接攀向事業高峰。曾沛慈在《浪姐7》奪冠後迎來事業高峰，據《鏡週刊》報導，曾沛慈的商業演出酬勞，已從20萬元人民幣（約台幣94.4萬元）飆漲數倍，還傳出已開始計畫舉辦個人巡迴演唱會，讓粉絲都非常期待。除此之外，曾沛慈的代言、節目、電影電視OST等邀約也都幾乎排滿，據傳她錄節目的單集酬勞已飆到60萬元人民幣。事實上，曾沛慈在2007年透過選秀節目《超級星光大道》出道後，雖然在歌唱及演技方面都有代表作，但演藝之路並不是一路順遂。其中在2020年～2022年的疫情期間，她更是經歷了長時間的低谷期，演藝工作幾乎全面停擺，導致她沒有收入，帳戶一度僅剩12元，讓她甚至曾考慮轉行，好在她堅持下去，才能讓大家看到這麼亮眼的曾沛慈，外界也非常期待她接下來的發展。曾沛慈在《浪姐7》播出前，就引發高度討論，不管是實力還是人氣，都是位居節目的前半段。雖然中途多次因名次不理想，而被懷疑節目有黑箱作業，好在最後曾沛慈還是成功奪冠，與李心潔、安崎、張月、蕭薔、葉一茜、王濛、李小冉、唐藝昕、范瑋琪、徐潔兒、孫怡共計12人成團。