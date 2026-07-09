強颱巴威持續逼近台灣，中央氣象署已發布海上颱風警報，首波警戒涵蓋台灣東北部、東南部海面、巴士海峽及蘭嶼、綠島周邊海域，提醒船隻提高戒備。而根據台東官方鏡頭君顯示即時影像，台東沿岸巨浪不斷拍打岸邊，甚至已衝擊到公路邊緣，讓民眾驚呼：「根本驚濤駭浪！」海巡署也表示，目前台東、蘭嶼海域浪高已達4至6公尺，呼籲民眾切勿前往觀浪、垂釣或從事水域活動，若違規進入警戒區，最高可處25萬元罰鍰。
東部沿岸巨浪湧現！網友驚呼：「浪衝到公路旁」
從台東多良車站及華源曙光觀景台官方YouTube即時影像可見，沿岸海浪的規模已相當驚人，一波波巨浪猛烈拍擊岸邊，畫面相當恐怖。許多網友紛紛留言表示，「排山沒見過，倒海算得上了」、「鏡頭君，你要撐住啊！」、「看了頭殼麻麻的」、「浪都衝到公路下邊緣了」、「早上還沒那麼大，現在真的變驚濤駭浪了」。
海巡署示警勿觀浪！違規最高開罰25萬元
海巡署表示，中央氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報，預估明天上午發布陸上颱風警報，目前台東、蘭嶼等東部海域浪高已達4至6公尺，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或進行各類水域活動，以免發生危險。
海巡署也提醒，若地方政府公告海岸、港區、堤防等地為警戒管制區域，民眾仍違規闖入，海巡人員將依《災害防救法》現場舉發，並移請地方政府裁罰，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
強颱巴威持續逼近！明晚至周六風雨最猛烈
中央氣象署指出，今天下午2時巴威中心位於鵝鑾鼻東南東方約920公里海面，以每小時20至23公里速度朝北北西轉西北方向前進，預估明天下午2時中心將移動至鵝鑾鼻東方約550公里海面。
氣象署表示，隨著颱風逐漸接近，明天北部及宜蘭地區風雨將愈晚愈明顯，其他地區風勢也會逐步增強，並陸續出現局部降雨。
預估明晚至周六將是巴威影響最劇烈的時段，各地都有強風豪雨發生機會，其中北部、宜蘭及中部山區發生豪雨以上等級降雨的機率較高。由於颱風後續路徑仍有調整空間，氣象署將持續監測並更新最新預報資訊。
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從台東多良車站及華源曙光觀景台官方YouTube即時影像可見，沿岸海浪的規模已相當驚人，一波波巨浪猛烈拍擊岸邊，畫面相當恐怖。許多網友紛紛留言表示，「排山沒見過，倒海算得上了」、「鏡頭君，你要撐住啊！」、「看了頭殼麻麻的」、「浪都衝到公路下邊緣了」、「早上還沒那麼大，現在真的變驚濤駭浪了」。
海巡署表示，中央氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報，預估明天上午發布陸上颱風警報，目前台東、蘭嶼等東部海域浪高已達4至6公尺，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或進行各類水域活動，以免發生危險。
海巡署也提醒，若地方政府公告海岸、港區、堤防等地為警戒管制區域，民眾仍違規闖入，海巡人員將依《災害防救法》現場舉發，並移請地方政府裁罰，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
中央氣象署指出，今天下午2時巴威中心位於鵝鑾鼻東南東方約920公里海面，以每小時20至23公里速度朝北北西轉西北方向前進，預估明天下午2時中心將移動至鵝鑾鼻東方約550公里海面。
氣象署表示，隨著颱風逐漸接近，明天北部及宜蘭地區風雨將愈晚愈明顯，其他地區風勢也會逐步增強，並陸續出現局部降雨。
預估明晚至周六將是巴威影響最劇烈的時段，各地都有強風豪雨發生機會，其中北部、宜蘭及中部山區發生豪雨以上等級降雨的機率較高。由於颱風後續路徑仍有調整空間，氣象署將持續監測並更新最新預報資訊。
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